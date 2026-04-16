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Legislativo Judiciário Executivo

Alece aprova reajuste salarial de servidores da Defensoria e do Ministério Público do Ceará

As mensagens foram enviadas pelos respectivos órgãos na última terça-feira (14).

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
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Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio.
Legenda: Propostas do MPCE e da DPCE foram aprovadas pelos deputados nesta quinta-feira (16).
Foto: Júnior Pio/Alece.

A Assembleia Legislativa (Alece) aprovou o reajuste salarial de 5% dos servidores do Ministério Público do Estado (MPCE) e da Defensoria Pública do Ceará (DPCE). A medida foi validada pelos deputados nesta quinta-feira (16). 

A partir dos projetos de lei 44/26 e 47/26, a remuneração dos servidores será inicialmente reajustada em 4,26% — a partir de janeiro —, chegando aos 5% em maio de 2026. 

O MPCE estima em R$ 14,9 milhões o investimento anual para implementar o reajuste. Por sua vez, a proposta da Defensoria não detalha o impacto financeiro da atualização salarial.

As mensagens foram enviadas pelos respectivos órgãos na última terça-feira (14). Para serem votadas ainda nesta semana, as proposições ganharam regime de urgência. 

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