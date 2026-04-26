Gabaritos do Vestibular Uece 2026.2: quando saem e como consultar resultados
Com prazo de contestação aberto até esta terça-feira (28), o concurso segue para sua segunda fase nos dias 24 e 25 de maio.
Candidatos que participaram da primeira fase do Vestibular 2026.2 da Universidade Estadual do Ceará (Uece) neste domingo (26) não precisarão esperar muito para conferir seu desempenho. A universidade divulga o gabarito oficial preliminar e os enunciados das questões ainda hoje.
As respostas estarão disponíveis para consulta exclusivamente pelo site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV), no endereço www.cev.uece.br.
Fase de contestação
Caso o candidato discorde de alguma resposta ou enunciado, o período para interposição de recurso administrativo ocorrerá entre as 8 horas do dia 27 de abril e às 17 horas do dia 28 de abril. O resultado da análise desses recursos será divulgado em 6 de maio.
Já o gabarito oficial definitivo da primeira fase, após as contestações, será publicado no dia 13 de maio, após as 17 horas.
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Preparação para a 2ª Fase
A lista dos candidatos habilitados para a próxima etapa será divulgada em 14 de maio. Para quem avançar, as provas específicas da segunda fase acontecerão nos dias 24 e 25 de maio.
Assim como na primeira fase, os gabaritos preliminares dessa etapa serão publicados nos próprios dias de aplicação (domingo e segunda-feira, respectivamente).
Resultado final
Após o cumprimento de todas as etapas, incluindo o Exame de Habilidade Específica para o curso de Música e os procedimentos de heteroidentificação, a Uece prevê a divulgação do resultado final do vestibular para o dia 1º de julho de 2026.
A instituição reforça que todas as datas informadas são prováveis e podem sofrer alterações por conveniência administrativa, devendo o candidato acompanhar as atualizações diretamente no portal oficial.