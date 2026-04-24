Cenfor abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos; veja programação
As aulas acontecem em Caucaia e são voltadas à qualificação profissional e geração de renda
O Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz (Cenfor) está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos.A iniciativa é realizada em parceria com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) e o Governo do Estado do Ceará.
São ofertados os cursos de: Operador de Drones para Agricultura Familiar e Meio Ambiente; Manutenção de Bicicletas e E-bikes; Moda Sustentável e Customização; além de Produção de Sabão e Detergentes Ecológicos.
As capacitações serão realizadas na modalidade presencial, com início no mês de maio. O foco das capacitações é desenvolver habilidades práticas e ampliar oportunidades de qualificação e geração de renda dos participantes.
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Como se inscrever?
Interessados devem se inscrever pessoalmente na sede do Cenfor, localizado na rua Central, S/N, Araturi, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. As vagas são limitadas.
De acordo com o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, a proposta vai além da capacitação técnica.
"Acreditamos na educação como ferramenta de transformação social. Por meio desses cursos, buscamos não apenas qualificar profissionais, mas também estimular o empreendedorismo, a autonomia financeira e práticas sustentáveis que impactam positivamente a comunidade", destaca.
Confira programação de cada curso:
Manutenção de Bicicletas e E-bikes
- Voltado para jovens a partir de 16 anos que desejam ingressar em uma área em crescimento, aliando conhecimento técnico à mobilidade sustentável.
- Início das aulas: mediante formação de turma
- Horário: segunda a sexta-feira, das 13h às 17h
- Curso gratuito, com certificado ao final
- Inscrições presenciais na recepção do Cenfor
- Documentos: RG, CPF e comprovante de endereço (cópias)
Operador de Drones para Agricultura Familiar e Meio Ambiente
- Período: 04/05 a 20/05
- Horário: 8h às 12h
- Curso gratuito, com certificado ao final
- Inscrições presenciais no Cenfor
- Documentos: RG, CPF e comprovante de residência
- Informações: (85) 3493-5696
Moda Sustentável e Customização
- Curso ideal para quem deseja desenvolver habilidades criativas e aprender técnicas de reaproveitamento de peças com foco em sustentabilidade.
- Período: 13/05 a 29/05
- Curso gratuito, com vagas limitadas
- Inscrições presenciais no Cenfor
- Documentos: RG, CPF e comprovante de residência
- Informações: (85) 3493-5696 – ramal 2
Produção de Sabão e Detergentes Ecológicos
- Curso voltado para pessoas a partir de 16 anos interessadas em práticas sustentáveis e geração de renda.
- Início das aulas: mediante formação de turma
- Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h
- Curso gratuito, com vagas limitadas
- Inscrições presenciais no Cenfor
- Informações: (85) 3493-5696 – ramal 2