Cenfor abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos; veja programação

O Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz (Cenfor) está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos.A iniciativa é realizada em parceria com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) e o Governo do Estado do Ceará.

São ofertados os cursos de: Operador de Drones para Agricultura Familiar e Meio Ambiente; Manutenção de Bicicletas e E-bikes; Moda Sustentável e Customização; além de Produção de Sabão e Detergentes Ecológicos.

As capacitações serão realizadas na modalidade presencial, com início no mês de maio. O foco das capacitações é desenvolver habilidades práticas e ampliar oportunidades de qualificação e geração de renda dos participantes.

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Como se inscrever?

Interessados devem se inscrever pessoalmente na sede do Cenfor, localizado na rua Central, S/N, Araturi, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. As vagas são limitadas.

De acordo com o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, a proposta vai além da capacitação técnica.

"Acreditamos na educação como ferramenta de transformação social. Por meio desses cursos, buscamos não apenas qualificar profissionais, mas também estimular o empreendedorismo, a autonomia financeira e práticas sustentáveis que impactam positivamente a comunidade", destaca.

Confira programação de cada curso:

Manutenção de Bicicletas e E-bikes

Voltado para jovens a partir de 16 anos que desejam ingressar em uma área em crescimento, aliando conhecimento técnico à mobilidade sustentável.

Início das aulas: mediante formação de turma

Horário: segunda a sexta-feira, das 13h às 17h

Curso gratuito, com certificado ao final

Inscrições presenciais na recepção do Cenfor

Documentos: RG, CPF e comprovante de endereço (cópias)

Operador de Drones para Agricultura Familiar e Meio Ambiente

Período: 04/05 a 20/05

Horário: 8h às 12h

Curso gratuito, com certificado ao final

Inscrições presenciais no Cenfor

Documentos: RG, CPF e comprovante de residência

Informações: (85) 3493-5696

Moda Sustentável e Customização

Curso ideal para quem deseja desenvolver habilidades criativas e aprender técnicas de reaproveitamento de peças com foco em sustentabilidade.

Período: 13/05 a 29/05

Curso gratuito, com vagas limitadas

Inscrições presenciais no Cenfor

Documentos: RG, CPF e comprovante de residência

Informações: (85) 3493-5696 – ramal 2

Produção de Sabão e Detergentes Ecológicos