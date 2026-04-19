Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro divulga página de inscrição para concurso com 1,5 mil vagas

O concurso do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMRJ) já abriu a página de inscrição, ofertando 1,5 mil vagas temporárias para o Serviço Militar Temporário Voluntário (SMTV). As vagas serão distribuídas para os cargos de soldado e oficial.

Dentre a divisão das vagas, está:

Soldado: 1.122 postos, incluindo combatentes, guarda-vidas e técnicos de enfermagem;

1.122 postos, incluindo combatentes, guarda-vidas e técnicos de enfermagem; Oficial: 378 vagas, sendo 300 destinadas a médicos e 78 a enfermeiros.

O certame conta com 30% das vagas destinadas para mulheres, 10% para candidatos de baixa renda e 20% para pessoas negras. As inscrições ainda vão ser abertas.

A remuneração inicia em R$ 1,2 mil para soltado, saltando para R$ 3,4 mil após o segundo ano de contrato. Já para o cargo de oficial, o salário inicia no valor de R$ 7,9 mil.

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Quem pode participar?

Os cargos de nível médio são voltados para enfermagem, guarda-vidas e combatente. Já as oportunidades de nível superior, são voltadas para médicos e enfermeiros.

Soldado: para o cargo, é preciso ter idade entre 18 e 25 anos;

para o cargo, é preciso ter idade entre 18 e 25 anos; Oficial temporário: no último edital, pediam a idade máxima de 35 anos.

Prova objetiva

A aplicação da prova objetiva varia a depender do cargo.

Médico socorrista: 60 questões (15 de Língua Portuguesa e 45 de Medicina/Emergência);

60 questões (15 de Língua Portuguesa e 45 de Medicina/Emergência); Enfermeiro: 60 questões (15 de Língua Portuguesa e 45 de Enfermagem);

60 questões (15 de Língua Portuguesa e 45 de Enfermagem); Médico especialista: 60 questões (15 de Língua Portuguesa, 20 de Medicina/Emergência e 25 da especialidade);

60 questões (15 de Língua Portuguesa, 20 de Medicina/Emergência e 25 da especialidade); Técnico em enfermagem: 60 questões (15 de Língua Portuguesa e 45 de Enfermagem);

60 questões (15 de Língua Portuguesa e 45 de Enfermagem); Soldado combatente/guarda-vidas: 60 questões (30 de Língua Portuguesa e 30 de Raciocínio Lógico).

Os candidatos que passam na prova teoria devem realizar o Teste de Aptidão Física (TAF), que conta com corrida de 2.400 metros.

Os aprovados irão trabalhar em oito áreas do estado do Rio de Janeiro.