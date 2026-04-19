Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro divulga página de inscrição para concurso com 1,5 mil vagas
Os candidatos aprovados irão trabalhar em oito áreas do Estado do Rio de Janeiro.
O concurso do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMRJ) já abriu a página de inscrição, ofertando 1,5 mil vagas temporárias para o Serviço Militar Temporário Voluntário (SMTV). As vagas serão distribuídas para os cargos de soldado e oficial.
Dentre a divisão das vagas, está:
- Soldado: 1.122 postos, incluindo combatentes, guarda-vidas e técnicos de enfermagem;
- Oficial: 378 vagas, sendo 300 destinadas a médicos e 78 a enfermeiros.
O certame conta com 30% das vagas destinadas para mulheres, 10% para candidatos de baixa renda e 20% para pessoas negras. As inscrições ainda vão ser abertas.
A remuneração inicia em R$ 1,2 mil para soltado, saltando para R$ 3,4 mil após o segundo ano de contrato. Já para o cargo de oficial, o salário inicia no valor de R$ 7,9 mil.
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Quem pode participar?
Os cargos de nível médio são voltados para enfermagem, guarda-vidas e combatente. Já as oportunidades de nível superior, são voltadas para médicos e enfermeiros.
- Soldado: para o cargo, é preciso ter idade entre 18 e 25 anos;
- Oficial temporário: no último edital, pediam a idade máxima de 35 anos.
Prova objetiva
A aplicação da prova objetiva varia a depender do cargo.
- Médico socorrista: 60 questões (15 de Língua Portuguesa e 45 de Medicina/Emergência);
- Enfermeiro: 60 questões (15 de Língua Portuguesa e 45 de Enfermagem);
- Médico especialista: 60 questões (15 de Língua Portuguesa, 20 de Medicina/Emergência e 25 da especialidade);
- Técnico em enfermagem: 60 questões (15 de Língua Portuguesa e 45 de Enfermagem);
- Soldado combatente/guarda-vidas: 60 questões (30 de Língua Portuguesa e 30 de Raciocínio Lógico).
Os candidatos que passam na prova teoria devem realizar o Teste de Aptidão Física (TAF), que conta com corrida de 2.400 metros.
Os aprovados irão trabalhar em oito áreas do estado do Rio de Janeiro.