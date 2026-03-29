Porto do Pecém: ativo que transformou o Ceará no mapa do comércio global

Celebrar o aniversário do Porto do Pecém é mais do que reconhecer a história de um complexo portuário. É falar sobre transformação econômica real, sobre competitividade e, principalmente, sobre como o Nordeste brasileiro conquistou um espaço definitivo no comércio internacional.



Acompanhamos de perto a evolução da logística no Brasil por quase 4 décadas. E posso afirmar com convicção: o Pecém não é apenas mais um porto — ele é um divisor de águas.



Quando observamos o cenário logístico nacional, percebemos que durante muito tempo as operações de importação e exportação ficaram concentradas no eixo Sul-Sudeste. Isso gerava custos elevados, prazos mais longos e uma dependência estrutural que limitava o crescimento de outras regiões. O surgimento e, sobretudo, o amadurecimento do Porto do Pecém mudaram esse jogo.



Hoje, o Pecém representa eficiência. Representa conexão direta com mercados estratégicos como Europa, América do Norte e Ásia. Representa uma alternativa real para empresas que buscam reduzir custos logísticos e ganhar agilidade nas suas operações.



Na prática, isso significa mais competitividade para o empresário brasileiro. Empresas que antes enfrentavam processos complexos e caros passaram a enxergar no Ceará uma porta de entrada — e de saída — extremamente estratégica.



Outro ponto que merece destaque é a estrutura integrada do complexo. O modelo que une porto, zona de processamento de exportação (ZPE) e retroárea logística cria um ambiente altamente favorável para negócios internacionais. Isso não apenas facilita operações, mas também atrai investimentos, impulsiona a indústria e gera empregos.



Do ponto de vista técnico, o Porto do Pecém também evoluiu significativamente em termos de processos aduaneiros. A modernização, a digitalização e a maior integração entre os órgãos envolvidos trouxeram mais previsibilidade às operações — algo essencial no comércio exterior.



Mas talvez o maior mérito do Pecém seja o seu papel estratégico no futuro. Estamos falando de um hub logístico com potencial para liderar movimentos importantes, como a transição energética, a exportação de hidrogênio verde e a ampliação das cadeias globais de suprimento.



Para nós, que atuamos diretamente com comércio exterior, o Porto do Pecém não é apenas um ponto de operação. Ele é um parceiro silencioso que impacta diretamente a eficiência de cada processo, de cada carga liberada, de cada cliente atendido.



Neste aniversário, diria que o Pecém não celebra apenas mais um ano de atividade. Ele celebra sua consolidação como um dos principais portos do Brasil — e, sem dúvida, como um dos mais estratégicos para o presente e o futuro do comércio internacional brasileiro.



E, olhando para frente, eu não tenho dúvidas: o melhor do Porto do Pecém ainda está por vir.

Augusto Fernandes é especialista em comércio exterior