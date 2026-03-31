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Guerra total contra o Irã expõe limites militares e riscos energéticos globais

Escrito por
Aldairton Carvalho producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Aldairton Carvalho é advogado
Legenda: Aldairton Carvalho é advogado
O cenário de uma guerra total entre o Irã e os Estados Unidos representa um dos conflitos mais complexos e potencialmente desestabilizadores do século XXI. Diferentemente de intervenções militares anteriores no Oriente Médio, um confronto direto com Teerã envolve fatores geográficos, religiosos, estratégicos e econômicos que dificultariam uma vitória rápida ou decisiva por parte de Washington.
 
Um primeiro elemento é a dimensão territorial e populacional do Irã. Com mais de 85 milhões de habitantes e um território quase quatro vezes maior que o do Iraque, o país possui profundidade estratégica para sustentar um conflito prolongado. Além disso, sua geografia é marcada por cadeias montanhosas extensas, como os montes Zagros e Alborz, que funcionam como barreiras naturais contra incursões terrestres. Em termos militares, esse tipo de ambiente torna qualquer operação de invasão logisticamente complexa e de alto custo humano.
 
Outro fator relevante é a estrutura de defesa iraniana. O país opera com um sistema descentralizado que inclui forças armadas convencionais, a Guarda Revolucionária e uma rede de milícias e grupos aliados espalhados pelo Oriente Médio. Essa configuração amplia a capacidade de resistência e dificulta a neutralização completa da estrutura militar do país.
 
Há também uma dimensão ideológica significativa. Como república islâmica de maioria xiita, o Irã incorpora em sua cultura política e militar o conceito religioso de resistência e sacrifício. Historicamente, esse elemento contribuiu para uma doutrina de defesa baseada na disposição de sustentar conflitos prolongados em nome de objetivos estratégicos e religiosos.
 
No plano regional, o Irã conta ainda com instrumentos indiretos de pressão. Grupos aliados em países como Líbano, Iraque, Síria e Iêmen ampliam o alcance de sua influência e podem transformar um conflito bilateral em uma crise regional mais ampla. Outro ponto sensível é o Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa cerca de 20% do petróleo comercializado no mundo. O Irã possui capacidade militar para ameaçar o tráfego marítimo na região, o que poderia provocar impactos significativos no mercado energético global.
 
Diante desse conjunto de fatores, um eventual conflito dificilmente teria desfecho rápido. Mesmo com superioridade tecnológica e aérea, os Estados Unidos enfrentariam o desafio de lidar com um território vasto, um sistema de defesa descentralizado e um ambiente regional altamente sensível.
 
Aldairton Carvalho é advogado
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