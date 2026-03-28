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Um olhar para além da fotografia

Escrito por
Gregório Barbosa producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Gregório Barbosa é fotógrafo
Legenda: Gregório Barbosa é fotógrafo

Em tempos de produção acelerada de imagens e consumo superficial da paisagem, torna-se necessário abrir os olhos de jovens fotógrafos à proposição de uma relação mais profunda entre fotografia, território e memória. Fotografar não deve ser um gesto automático, mas um exercício de escuta, presença, percepção e responsabilidade.

Não dá para desviarmos o foco da situação ambiental alarmante do planeta. Se não podemos mudar o mundo sozinhos, podemos fazer o que nos cabe. Esse é o pensamento que inspira projetos culturais voltados para as questões ambientais, a exemplo do Foto Flutua, que há dois anos levou fotógrafos a uma imersão na Barra do Ceará, em Fortaleza. No próximo dia 28 de março, um novo grupo estará na Área de Proteção Ambiental da Sabiaguaba — um território que abriga manguezais, dunas e comunidades tradicionais, com a proposta de reafirmar o potencial da arte como ferramenta de reconexão com o espaço que habitamos.

O posicionamento é claro: é preciso olhar para os espaços ambientalmente sensíveis da cidade como lugares de vida, história e resistência. Ao inserir fotógrafos nesse contexto, o projeto amplia o papel da fotografia, deslocando-a do campo puramente visual para o campo ético e político.

O foco está, principalmente, na formação de quem aprende a enxergar os espaços. Em uma cidade como Fortaleza, marcada por contrastes socioambientais, disputas de território e, por vezes, agressões ao meio ambiente, são urgentes iniciativas como essa, que estimulam a percepção crítica e sensível.

Ao levar jovens fotógrafos à Sabiaguaba, onde vão participar de trilha interpretativa, com mediação de saberes locais, o Foto Flutua rompe com a lógica do visitante distante e promove uma vivência imersiva. A presença de moradores como mediadores reforça a importância de reconhecer as comunidades não como objeto de registro, mas como protagonistas de suas próprias narrativas. Nesse sentido, a fotografia deixa de capturar o “outro” e passa a dialogar com ele.

Ao valorizar a memória dos lugares e os modos de vida que neles persistem, o Foto Flutua nos convida a repensar nossa relação com a paisagem — não como pano de fundo, mas como parte viva da nossa identidade coletiva.

Pensar o projeto como prática relacional, em que o mais importante não é apenas a imagem final, mas tudo aquilo que ela mobiliza: a caminhada compartilhada, a escuta do outro, a conversa, o olhar atento para o lugar e para quem vive nele. O contato com o território da Sabiaguaba, com seus moradores, seu ritmo  e suas memórias, a fotografia deixa de ser somente um ato de registrar e passa a ser também um modo de se aproximar, de aprender e de criar vínculos. Nessa direção, a reflexão de Nêgo Bispo ajuda a compreender que o território não é apenas paisagem, mas espaço de vida, de saber e de permanência, onde a memória continua existindo nas falas, nos gestos, nas histórias e nas práticas cotidianas. Assim, o projeto se constrói como uma experiência artística e cultural em que imagem, oralidade, memória e território caminham juntos, fazendo da fotografia não só uma linguagem visual, mas também uma forma de presença, escuta e relação com o mundo.

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