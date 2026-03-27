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Dois destinos

Escrito por
Gonzaga Mota producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:06)
Colaboradores
Professor aposentado da UFC
Legenda: Professor aposentado da UFC

Ricardo e Zé, nordestinos, resolveram morar em São Paulo. O primeiro foi ocupar um cargo na diretoria de uma sólida e grande empresa. Zé, semianalfabeto, viajou com a coragem e a cara, além da mulher e um filho de três anos, na esperança de conseguir trabalho.

Na cidade grande, Ricardo, executivo importante, analisava e discutia diariamente os agregados econômicos do País, as taxas de juros, de câmbio, o “spread” bancário, enfim o comportamento dos indicadores com vistas à obtenção de lucros crescentes.

Morava num bairro nobre da Capital. Possuía belos automóveis, lanchas, haras, aeronaves e frequentemente viajava ao exterior, a negócios ou fazer turismo. Seu padrão de vida era muito elevado; não sei se o nível de felicidade também o era. Por sua vez, Zé conseguiu, por acaso, uma colocação de auxiliar de portaria no condomínio habitado pelo dr. Ricardo. O pobre zelador ficou muito feliz. Recolhia o lixo, cuidava do jardim, vigiava os portões e ganhava o salário mínimo, com a promessa de ter a carteira assinada.

Zé, infelizmente, não conseguiu estudar. Passava os dias servindo aos moradores do rico condomínio paulistano e as noites, com a mulher e o filho na favela Jardim Ângela, dormindo num barraco coberto por papelão e feito de madeira usada. O mais triste aconteceu: numa noite que Ricardo recepcionava a “high society”, o filho de Zé, subnutrido, com pneumonia, faleceu na fila do SUS. Pobre Zé, vítima também da perversa distribuição de renda. Vida sem esperança e solidariedade.

Ademais, para uma criança ser saudável e promissora, é fundamental uma boa educação cognitiva e comportamental. A educação deve ser proporcionada a todos por constituir um direito e uma condição para o pleno desenvolvimento da pessoa humana. Assim, quem educa está praticando um ato de amor a Deus.

Segundo Santo Agostinho: “O supérfluo dos ricos é o necessário dos pobres”. P.S_ Precisamos ter consciência de que o clientelismo sistemático vicia as pessoas, tornando-as apáticas. Recursos devem ser destinados e políticas públicas adotadas visando o estímulo às atividades produtivas e à geração de emprego e renda. Chega de prioridade retórica. Sim à verdadeira inclusão social (EDUCAÇÃO).

Professor aposentado da UFC
Colaboradores

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