Juliette diz que está em Fortaleza para gravar programa 'lindo e maravilhoso'

A campeã do BBB 21 Juliette Freire, que chegou em Fortaleza na manhã desta quarta-feira (4), afirmou que está na Capital cearense para gravar um programa. Por meio do Instagram Stories, a paraibana apareceu se maquiando em um quarto de hotel.

No entanto, conforme Juliette, ela ainda não pode dar detalhes, mas adiantou que é "um programa muito lindo e maravilhoso".

Ela ainda brincou falando que estava parecida com Kylie Jenner: "Todo mundo perguntando o que a Kylie veio fazer em Fortaleza".

Juliette em Fortaleza

"Obrigada por mais um dia, meu Deus!", escreveu a grande vencedora do BBB 21 e fenômeno das redes sociais na legenda do stories de sua chegada no Ceará nesta quarta-feira (4).

A publicação feita por volta de 7h40, ainda ganhou um "Bom dia, Fortaleza!", acompanhado de imagem do mar da Capital. Ela chegou na terra do sol após ser imunizada contra a Covid-19, no Rio de Janeiro nessa terça-feira (3).

Legenda: Em 2015, Juliette Freire esteve com amiga Monaliza Novais na Estátua de Iracema Guardiã, em Fortaleza Foto: Reprodução/Instagram

A relação de Juliette Freire com Fortaleza é antiga. Quando ainda cursava direito na Paraíba, ela fez amigos da capital cearense que estudavam na região. A ex-BBB chegou a curtir a Praia de Iracema e também eventos como o Fortal.