Juliette Freire amanhece em Fortaleza e publica vídeo do mar no Instagram

A paraibana Juliette Freire, campeã do BBB 21, publicou um storie no Instagram do mar e o céu azul de Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (4). "Obrigada por mais um dia, meu Deus!", escreveu ela no vídeo.

A publicação feita por volta de 7h40, ainda ganhou um "Bom dia, Fortaleza!". Ela chegou a Capital cearense após ser imunizada contra a Covid-19, no Rio de Janeiro.

Legenda: Em 2015, Juliette Freire esteve com amiga Monaliza Novais na Estátua de Iracema Guardiã, em Fortaleza Foto: Reprodução/Instagram

A relação de Juliette Freire com a capital cearense é antiga. Quando ainda cursava direito na Paraíba, ela fez amigos da capital cearense que estudavam na região. A ex-BBB chegou a curtir a Praia de Iracema e também eventos como o Fortal.

Em defesa do Nordeste

Desde a entrada no BBB 21, Juliette Freire declarou o amor pelo Nordeste. Em diversos momentos na casa, ela falou da relação com cidades como Fortaleza, Campina Grande, João Pessoa, Natal, entre outras.

Na internet, o símbolo que definiu melhor a sister foi o cacto, pela resiliência e superação em provas e em conflitos outros brothers no BBB 21.

Da música cearense, ela se aproximou de nomes como Wesley Safadão.