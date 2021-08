Morre sogra do influenciador Carlinhos Maia

A mãe do influenciador digital Lucas Guimarães, a professora Telma Guimarães , faleceu nesta terça-feira (3) em Maceió, Alagoas. Sogra de Carlinhos Maia , ela havia sido submetida a uma cirurgia no coração, na madrugada de segunda-feira (2), e estava internada em observação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A informação sobre a morte da docente foi confirmada por Maia. “Infelizmente a mãe de Lucas, Tiago, Babal, Cauã e Carol partiu para os braços de Deus. Obrigado pelas orações e toda fé”, escreveu em uma postagem no Instagram.

Tiago Guimarães compartilhou nas redes sociais que visitou Telma na tarde desta terça-feira. "Indo ver nossa mãe na uti", disse aos seguidores. No início da noite, ele também compartilhou um momento de "oração".

Já a influenciadora Emily Garcia, noiva de Babal, havia afirmado que a cirurgia da professora teria corrido bem. "Deu tudo certo com a cirurgia da mãe do Babal, minha sogra, graças a Deus. Não falei nada antes porque não gosto de expor, estava esperando dar tudo certo. Foi uma cirurgia delicada, no coração. Ela é forte, agora desejar uma boa recuperação pra ela", escreveu nas redes sociais.