Luan Santana revela Fortaleza como 'primeira rota' no pós-pandemia

Luan Santana revelou que Fortaleza será a primeira rota de shows após a pandemia do coronavírus. Nesta sexta-feira (18), conversamos com o sertanejo sobre o lançamento do clipe "Morena". A produção chama atenção por um beijo quente do mato-grossense na comediante Gkay.

Com saudade do Nordeste, Luan Santana revelou ter pensando em lançar "Morena" em eventos presenciais de São João. "No começo pensamos essa música voltada para os shows. Com o público ali nas grandes", ressaltou o sertanejo.

No Ceará, o sertanejo é nome presente nos principais festivais de música. Em Fortaleza, o último show dele aconteceu no Villa Mix 2019.

Luan mais maduro

A maturidade de Luan Santana é destaque não só nas letras, mas também no corpo. Diferente daquele menino entrando na adolescência no começo da carreira, o clipe "Morena" apresenta o cantor mais maduro — um verdadeiro bad boy.



Veja clipe:



Para mostrar mais firmeza no papel de policial na nova produção audiovisual, Luan Santana até fez aulas de teatro. "Trienei por exemplo como pega numa arma, nunca tinha segurado. [,,,] Assistir bastante filmes de ação como 'Drive' e 'Colateral 'para ver a postura dos policiais, a prospecção de uma perseguição".

Sobre a cena quente com Gkay, Luan Santana disse: "beijo técnico não existe".

Espanhol na ponta da língua

Ainda no bate-papo, Luan Santana revelou preparar canções em espanhol, além de pontuar uma jornada no exterior. O cantor também disse não ter problema em "correr" com duas carreiras: nacional e internacional. "Eu não separaria. Eu tenho a minha história e ela se ramifica", destacou o sertanejo.