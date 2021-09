'Tinha entendido outra coisa', brinca Luciano Huck sobre estrear após jogo entre Brasil e Argentina

O apresentador Luciano Huck usou o Twitter para comentar sobre a estreia do 'Domingão com Huck', novo programa comandado por ele na TV Globo, neste domingo (5). Ele brincou que "tinha entendido outra coisa" sobre estrear após o jogo entre Brasil e Argentina, suspenso devido ao descumprimento do regramento sanitário por quatro jogadores argentinos.

"Quando me disseram que eu ia estrear no domingo depois de uma batalha de gigantes, eu tinha entendido outra coisa…", publicou o comandante do dominical.

Devido à suspensão do jogo, a emissora carioca exibiu a sessão Campeões de Bilheteria, apresentando o "Círculo de Fogo", um filme americano que tem a ação como gênero.

'Perna deve estar premendo'

Na tarde deste domingo, o narrador esportivo Galvão Bueno, que é amigo de Luciano Huck, afirmou que ficaria de olho na atração comandada pelo marido de Angélica.

"Te desejo toda sorte do mundo. A perna deve estar tremendo, deve estar com frio na barriga, mas isso é muito bom. Tenho certeza que fará muito sucesso nessa nova etapa da sua vida", afirmou.

Legenda: Galvão Bueno no primeiro episódio do 'Caldeirão do Huck' Foto: Reprodução/TV Globo

Durante a transmissão, o jornalista relembrou que foi um dos convidados do primeiro "Caldeirão do Huck" em 8 de abril de 2000. Na ocasião, Huck levou Bueno para gravar uma matéria externa e lhe fez um desafio.

"Me lembro de quando você chegou de surpresa para me pegar, sem dizer para onde eu ia, na gravação do primeiro 'Caldeirão'. Me levou para narrar um jogo de beisebol. Fiz com muito prazer, somos amigos queridos", explicou.