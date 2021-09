Quatro jogadores argentinos são suspensos de partida contra o Brasil por entrada irregular no país

Quatro jogadores da Argentina foram suspensos da partida contra o Brasil pelas Eliminatórias da Copa porque entraram irregularmente no país. Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso e Cristian Romero estão fora do jogo. A informação foi compartilhada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária neste domingo (5).



Segundo o órgão, os atletas estiveram no Reino Unido nos últimos 14 dias, mas esconderam essa informação, já que o Brasil não aceita passageiros que passaram pelo país europeu neste período por conta da pandemia de Covid-19.

"Os atletas descumpriram regra para entrada de viajantes em solo brasileiro, prevista na Portaria Interministerial nº 655, de 2021, a qual prevê que viajantes estrangeiros que tenham passagem, nos últimos 14 dias, pelo Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia, estão impedidos de ingressar no Brasil", diz a nota do órgão.

Martinez e Buendía jogaram pelo Aston Villa contra o Brentford na Premier League no último dia 28 de agosto em Villa Park. Já Lo Celso e Romero ficaram na reserva em jogo do Tottenham contra Watford no dia 29 de agosto.

Origem

Eles chegaram ao Brasil em voo vindo de Caracas e alegaram não ter passado pelo Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia nas últimas duas semanas. A Anvisa considerou a conduta como um "risco sanitário grave".

"Diante da confirmação de que as informações prestadas pelos viajantes eram falsas, a Anvisa esclarece que já comunicou o fato à Polícia Federal, a fim de que as providências no âmbito da autoridade policial sejam adotadas imediatamente", diz a agência em nota.

Ainda conforme a Anvisa, os quatro jogadores cumprirão quarentena de 14 dias e devem deixar o país em seguida. Autoridades de saúde de São Paulo foram orientadas sobre o ocorrido e recebeu determinação para que os atletas sejam impedidos de participar de qualquer atividade e devem ser impedidos de permanecer em território brasileiro".