Brasil x Argentina pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O Brasil volta a campo neste domingo (5) contra a Argentina, pela 6ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O duelo acontece na Arena Corinthians, em São Paulo, às 16h (horário de Brasília). A partida será transmitida ao vivo pelo Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares - e SporTV).

A seleção brasileira chegou ao 7° jogo com vitória, após triunfar contra o Chile, por 1 a 0, na última quinta-feira (2).

O duelo contra a Argentina coloca frente a frente líder e vice-líder das Eliminatórias da América do Sul. O Brasil ocupa o 1º lugar da classificação, com 100% de aproveitamento, além de 21 pontos. Os argentinos figuram na 2ª posição, com 15 pontos.

Palpites para o jogo

inter@

Escalação

Brasil

Weverton; Danilo, Militão, Miranda (Lucas Veríssimo) e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vinícius Junior (Éverton Ribeiro), Neymar e Gabriel. Técnico: Tite.

Argentina

Emiliano Martínez; Molina, Pezzella, Otamendi e Acuña; De Paul, Guido Rodriguez, Dybala, Lo Celso; Di Maria, Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Ficha técnica

Brasil x Argentina - 6ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (BRA)

Data: 05/09/2021 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Tulio Moreno (COL)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV