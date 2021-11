Camilla de Lucas assume fios naturais e desabafa sobre ataques pós-BBB 21: 'Meses de muita dor'

A influenciadora digital e ex-BBB Camila de Lucas divulgou um vídeo nas redes sociais sobre a mudança que fez no visual, na segunda-feira (8). Na ocasião, ela dublou uma cena da série Todo Mundo Odeia o Cris em que se mostra indecisa até escolher o penteado Black Power.

Na legenda da publicação, a vice-campeã da 21ª temporada do reality show falou sobre a relação com o cabelo e sobre as críticas que recebeu depois do programa, quando internautas a acusaram de ser "hipócrita" por defender a aceitação do cabelo natural, sendo que a influenciadora digital usava perucas.

"Eu gostaria de gravar Stories falando, mas toda vez começo a chorar. A minha transição não acabou! Foram meses de muita dor por sofrer uma pressão por defender algo que eu acredito tanto. Por ensinar algo, fui rotulada como militante extremista. E quando saí [do BBB] me deparei com algo que, para mim, sempre foi o óbvio. Como assim as pessoas não entenderam? Eu não fui grossa! Eu fui paciente, fui calma, fui didática", começou.

"Tudo o que eu fazia só lia sobre cabelo. Onde minha foto aparecia era só a mesma pergunta. Mas poxa, eu sou uma pessoa boa, integra, amável. O que fiz de errado? Eu não fiz nada de errado! Cheguei a me questionar, a ter pensamentos ruins todos os dias. Achei que podia desistir de mim mesma. Revivi sentimentos como da época do meu ensino médio", acrescentou.

Críticas

Camilla de Lucas também escreveu que não deixará de mudar de visual por causa dos comentários negativos que lê nas redes sociais:

"Meu cabelo voltou, não é de agora. É de 1994. Não é por cobrança, é por 26 anos que ouvi que era feio e hoje me cobram algo que criticavam. Mas e a lace? Parou? A lace agora é minha áurea. A Camilla que é livre! Que se dizem que sou obrigada a ser crespa por militar vai usar porque ela milita, mas é livre. Com vocês a versão de 1994 e todas as versões que eu quiser ser e achar necessário defender", terminou.

Polêmica

Durante o BBB 21, a influenciadora digital se envolveu em uma polêmica sobre penteados. Na ocasião, o participante João Luiz acusou o cantor Rodolffo Mathaus de racismo porque o sertanejo comparou a peruca de uma das fantasias da Prova do Mostro com o cabelo do professor de Geografia.

Em um Jogo da Discórdia, Camilla de Lucas se emocionou ao falar que estava fazendo transição capilar para poder ter um cabelo igual ao de João Luiz (Black Power), melhor amigo dela no programa.

A ex-sister foi amparada pelos outros competidores do reality show. O cantor, que estava no Paredão, foi eliminado naquela semana.

Na ocasião, o então apresentador do BBB, Tiago Leifert, quebrou o protocolo e falou sobre o assunto envolvendo o sertanejo e o professor de Geografia com os demais participantes.

