Bruna Marquezine e Enzo Celulari são flagrados aos beijos em festa em São Paulo

De volta com o ex? A atriz Bruna Marquezine foi flagrada, nesse fim de semana, aos beijos com o ex-namorado, o empresário Enzo Celulari. O revival ocorreu em uma festa em São Paulo (SP), segundo o site Em Off.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o ex-casal chegou separado e mal se cumprimentou na casa noturna, localizada no bairro Pinheiros, na Zona Oeste paulistana. Contudo, ambos se juntaram e trocaram carícias no fim da festa.

Uma testemunha disse que o filho dos atores Cláudia Raia e Edson Celulari, após ver a ex-namorada dançando na pista, aproximou-se, conversou rapidamente ao pé do ouvido da atriz e foi junto a ela a um canto do estabelecimento. Lá, os dois ficaram juntos.

Bruna e Enzo namoraram por quase um ano. No entanto, dois meses após o assunto gerar burburinho e ser assumido publicamente, os dois terminaram a relação.

