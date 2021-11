Giulia Be sofre acidente e é hospitalizada em São Paulo

Após cair e bater com a cabeça por um desmaio súbito, a cantora Giulia Be foi internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para observação. O caso aconteceu na sexta-feira (5) e ela deve ter alta nesta segunda-feira (8).

A artista passou o fim de semana no hospital para uma bateria de exames a fim de identificar possíveis traumas. Atualmente, ela se encontra bem, segundo informações do portal popline.

O boletim médico de Giulia diz que “ela foi internada por motivos de doença neurológica de perda súbita da consciência seguida por trauma cranioencefálico, com contusão cerebral”.

Cantora tem 22 anos

Com 22 anos, a cantora é uma das promessas do cenário pop nacional. Conhecida pela música "Menina Solta", ela chegou a ficar no topo das paradas com a canção "Inesquecível", parceria com Luan Santana.

Veja clipe de Giulia Be

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn