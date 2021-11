Jornalista Lilian Ribeiro revela luta contra câncer de mama: 'Estou me cuidando'

A jornalista Lilian Ribeiro, âncora do Em Pauta, da GloboNews, revelou nesta segunda-feira (8), durante o noticiário, que está lutando contra um câncer de mama.

Ela abriu o telejornal explicando o porquê de estar usando um lenço cobrindo a cabeça. Na ocasião, afirmou ter sido diagnosticada com a doença em 1º de outubro deste ano.

"É difícil, não é fácil. Mas estou me tratando, estou me cuidando. Comecei a fazer quimioterapia, tenho ido bem, me saído bem, como dizem os médicos. Poucas reações, algumas um pouco chatinhas também, mas a gente segue em frente", começou, acrescentando ter perdido uma "parte grande" dos cabelos.

Lilian Ribeiro em tratamento

"Nesse processo a caminho da cura eu vou aparecer assim, aqui, na tela da GloboNews, com um lenço. Mas eu queria muito que esse lenço fosse para você aí em casa a lembrança menos da doença que eu estou enfrentando e muito mais do fato de que eu estou me cuidando, fazendo o melhor por mim", declarou.

De acordo com Lilian Ribeiro, a equipe médica que a acompanha entendeu que permanecer trabalhando também a ajuda durante o processo.

