'BBB não é The Voice': participantes e internautas reclamam de cantoria no reality

Longas sessões de canto no BBB 22 têm sido comuns desde o começo da edição na semana passada. Nesta terça-feira (25), após uma tarde de churrasco e piscina, boa parte dos brothers e sisters foram à sala para cantar variadas músicas.

Nas redes sociais, internautas se mostraram insatisfeitos com toda a cantoria. Na casa mais vigiada do Brasil, algumas participantes também não gostaram. Brunna Gonçalves estava tentando dormir e foi para o quarto irritada. "Aqui parece High School Musical gente, uma palavra, uma música", desabafou.

ELA! Brunna conversando com a Maria e Rodrigo: “Isso aqui tá parecendo high school musical, gente. Uma palavra, uma música.” #BBBrunna #BBB22



pic.twitter.com/oamu5Heekf — Brunna Gonçalves 🦄 (@brunnagoncalves) January 25, 2022

No Quarto Grunge, Lucas estava deitado tentando dormir e rezando para que os colegas parassem de cantar. O perfil oficial do participante postou o momento.

"A Brunna definiu perfeitamente esse BBB 22 “Parece High School Musical, uma palavra, uma música!” Olívia Rodrigo, Troy, Gabriela e Sharpay corre aqui!", concordou uma internauta no Twitter.

Muitas postagens criticaram que era o BBB e "não o The Voice", se referindo ao reality musical. Enquanto isso, na sala, Jade Picon lutava para descansar no meio de todas as vozes cantantes.

já chegou a nova temporada de high school musical e eu não tava sabendo#BBB22 pic.twitter.com/LevhVYFp3G — tharflaf (@ch4oticpr1ncess) January 25, 2022

Nessa segunda-feira (24), pós-formação de paredão, a maioria se reuniu no jardim em uma roda e cantaram várias canções de louvor.

"O que estão achando da versão do High School Musical br patrocinado pela americanas?", publicou a influencer Dora Figueiredo.