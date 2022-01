Quem vai sair do BBB 22 hoje? Enquete do Diário do Nordeste aponta Luciano como eliminado

O bailarino Luciano deve ser o primeiro eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 22 nesta terça-feira (25). Resultado da enquete do Diário do Nordeste aponta o brother como o mais rejeitado pelo público, com 38,6% dos votos.

Ele disputa o paredão contra Natália e Naiara Azevedo, que aparece com 30,7% dos votos, empatadas.

A eliminação acontece ao vivo no programa desta terça, e será anunciada pelo apresentador Tadeu Schimdt. O levantamento, que teve mais de 18 mil votos, não influencia no resultado oficial.

Veja o resultado da primeira enquete BBB 22

Legenda: Naiara e Natália devem permanecer no jogo Foto: Reprodução

Como o paredão foi formado?

A cantora Naiara Azevedo foi indicada diretamente ao Paredão pelo Líder da semana, Douglas Silva, que não explicou a motivação. Como retorno, a sertaneja puxou Luciano para a berlinda por meio do contragolpe.

Já no confessionário, cada um dos integrantes do programa precisou escolher dois colegas para enfrentar o julgamento do público. De surpresa, alguns deles hesitaram para escolher uma segunda indicação nesta semana.

Confira como foi a votação no confessionário:

Rodrigo: votou em Pedro Scooby e Paulo André

Bárbara: votou em Natália e Jessilane

Laís: votou em Pedro Scooby e Paulo André

Arthur Aguiar: votou em Natália e Brunna Gonçalves

Brunna Gonçalves: votou em Lucas e Natália

Eliezer: votou em Pedro Scooby e Natália

Eslovênia: votou em Jessilane e Natália

Jade Picon: votou em Natália e Vyni

Jessilane: votou em Pedro Scooby e Paulo André

Linn da Quebrada: votou em Lucas e Jade Picon

Lucas: votou em Brunna Gonçalves e Pedro Scooby

Luciano: votou em Jade Picon e Natália

Maria: votou em Jade Picon e Natália

Naiara Azevedo: votou em Lucas e Jade Picon

Natália: votou em Jade Picon e Pedro Scooby

Paulo André: votou em Jessilane e Brunna Gonçalves

Pedro Scooby: votou em Jessilane e Eliezer

Tiago Abravanel: votou em Lucas e Jade Picon

Vyni: votou em Jade Picon e Pedro Scooby

Prova Bate e Volta

Após a votação, com o empate entre Pedro Scooby, Natália e Jade Picon, as duas foram escolhidas por Douglas Silva para seguir para a prova Bate e Volta, acompanhando Luciano na disputa.

Em uma prova simples, na qual precisavam quebrar porquinhos no jardim da casa, Jade Picon escapou do paredão da semana ao escolher o objeto de número 39 na terceira fase da rápida competição.