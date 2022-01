Silvio Santos aparece na Globo em foto do líder Tiago Abravanel no BBB 22

O ator Tiago Abravanel foi surpreendido com a foto do avô Silvio Santos no quarto do líder no BBB 22, na madrugada desta sexta-feira (28). É costume os vencedores da prova de liderança ganharem fotos dos familiares.

"Minha irmã mais velha, minha irmã mais nova, meu sobrinho mais velho e o do meio", detalhou Tiago sobre a foto em que aparece o avô.

Legenda: Brothers ficaram surpresos com a presença de uma foto com o dono da emissora concorrente Foto: Reprodução/TV Globo

O ator comemorou a liderança no quarto com Arthur Aguiar, Douglas Silva, Linn da Quebrada e Pedro Scooby. Ao ver a imagem de Silvio, Douglas chegou a imitar o dono do SBT.

Os demais confinados chegaram a ver, no telão da sala da casa, a reação de Tiago Abravanel ao rever os familiares."O Silvio! Te amo, Silvio", gritou Bárbara com outros brothers.

Silvio Santos trabalhou na Globo nos anos 1960

O apresentador Silvio tinha o "Programa Silvio Santos" na TV Paulista, em 1962. A partir de 1965, depois que Roberto Marinho comprou a antiga emissora, o programa continuou a ser exibido pela TV Globo, mas apenas para a cidade de São Paulo. Só passou a ser transmitido para o Rio de Janeiro a partir de julho de 1969.

Oriundo do rádio, onde iniciou carreira nos anos 1940, passou a ser apresentador de TV na década de 1950, quando começaram as transmissões da televisão no país. Fez sucesso na TV Tupi, inclusive, a partir do final de 1964, com o programa "Sua Majestade".

Quando terminou contrato com a TV Globo, em 1976, Sílvio Santos passou a transmitir seu programa pela Rede Tupi – até o fechamento da emissora, em 1980. Em seguida, também através de sua própria emissora, a TVS, fundada por ele no Rio de Janeiro.

Veja a programação da semana do BBB 22:

Sábado (29/01)

Prova do Anjo.

Domingo (30/01)

Formação de paredão triplo:

O anjo imuniza uma pessoa

O líder indica uma pessoa

A dupla do líder indica outra

O imunizado do anjo indica mais uma

Votação da casa: Nove votos no confessionário e nove abertos

Bate-Volta:

Disputam todos os indicados ao paredão, menos o indicado direto do líder.