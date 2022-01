Lucas e Eslovênia trocam carinhos no BBB 22 e escutam: 'essa melação agora'

Que Lucas e Eslovênia trocaram beijos no BBB 22, não é mais novidade para ninguém, já que os dois protagonizaram as primeiras cenas de romance da edição na noite de quarta (26). No entanto, o envolvimento entre os dois continuou nessa quinta (27), virando alvo de brincadeira entre os brothers.

Durante a manhã, enquanto Eslovênia tomava café na Xepa da casa, Lucas foi em direção à sister. "Está lindo!", disse ela. Tiago Abravanel, que observava o momento, resolveu brincar com os dois: "Ai, não, gente. Ai, essa melação agora", completou aos risos.

Envergonhada, Eslovênia pediu para que o ator parasse, mas ele seguiu no tom de brincadeira. "Não podia perder a piada", finalizou.

Beijo e confusão

Eslovênia e Lucas deram o primeiro beijo do BBB 22 durante a festa do líder da semana, Douglas Silva. "Eu entrei e falei que não ia ficar com ninguém. Eu não fiquei com ninguém em 2022. Você foi o primeiro beijo de antes de 2022 até", revelou o capixaba.

Em seguida, Natália, que havia trocado carinhos com o brother, se mostrou abalada diante da situação. Após visulizar o beijo, ela chorou e admitiu às colegas de confinamento que desejava desistir do jogo. Ainda assim, recebeu conselhos de Linn da Quebrada e desistiu da ideia.