Paulo Vieira estreia o quadro 'Big Terapia' no BBB 22 e recebe o eliminado Luciano

O BBB 22 estreou nesta quarta-feira (26) o quadro "Big Terapia", comandado pelo humorista Paulo Vieira. No primeiro episódio, ele analisou alguns comportamentos de brothers e sisters e ainda recebeu Luciano Estevam, primeiro eliminado da edição.

No quadro, Paulo brincou com o desejo de Luciano por fama, fato expressamente pontuado por ele enquanto estava dentro da casa mais vigiada do Brasil.

O humorista deu conselhos ao agora ex-BBB e ainda finalizou "realizando um desejo" de Luciano, que era não poder ficar em locais sem ser reconhecido e incomodado.