Entenda o que é e como funciona o contragolpe no BBB

Fugir do paredão é a estratégia número um dos brothers e sisters que almejam o prêmio de R$ 1,5 milhão no Big Brother Brasil (BBB). O reality show, no entanto, dificulta o jogo dos confinados, de modo que só a liderança e o anjo semanais não são suficientes para livrá-los da berlinda. É o caso do contragolpe, onde o indicado puxa outro participante para disputar a preferência do público.

O poder de mandar outra pessoa ao paredão vale tanto para o indicado pelo líder quanto para o confinado com o maior número de votos de casa. A aplicação desta regra, no entanto, depende da direção do programa, que usa a dinâmica do contragolpe para movimentar o jogo.

Contragolpe no BBB

No BBB 21, por exemplo, o recurso foi usado por Sarah, que, indicada diretamente pela líder Karol Conká, puxou Nego Di para a berlinda. Já em 2020, quando ocorreu pela primeira vez o contragolpe, Prior, o mais votado pela casa, puxou Ivy.

Já o atual BBB 22 aplicou o recurso ainda no primeiro paredão: Naiara Azevedo foi votada pelo líder Douglas e puxou Luciano. O contragolpe deverá se repetir ao longo desta temporada.

Após a formação do paredão, no entanto, com exceção do voto do líder, os indicados disputam individualmente a prova bate e volta e têm a chance de escapar da berlinda caso vençam o jogo rápido ao vivo.