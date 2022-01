Relembre os 6 participantes que desistiram do BBB

Entre as novidades do BBB 22, que estreou nessa segunda-feira (17), está o Botão do Adeus. O dispositivo permite que os participantes que desejam desistir do jogo possam apertá-lo e, automaticamente, sair do programa.

Localizado na sala da casa do reality show, a ferramenta só funciona quando está na cor verde. Durante o tour pela residência de confinamento dos brothers e sisters, o apresentado Tadeu Schmidt explicou como atua o dispositivo. "Se apertar o botão, está fora".

Relembre os integrantes que já passaram pelo BBB e desistiram da disputa, dando adeus ao prêmio milionário.

Participantes que já desistiram do BBB

Lucas Penteado — BBB 21

O ator Lucas Penteado pediu para deixar o BBB 21 após uma noite de confusão. O artista, que entrou pelo grupo Camarote, beijou o brother Gil do Vigor durante uma festa, assumindo a bissexualidade dele. O ato foi julgado por outros candidatos ao prêmio de R$ 1,5 milhão como estratégia de jogo.

A desistência de Penteado foi anunciada pela própria produção do reality show, ao vivo. "Vocês agora são 18, lembrem-se do que vieram fazer aqui", informou o Big Boss aos outros participantes.

Durante a passagem pela atração, o ator se envolveu em diversas polêmicas. Na primeira festa da edição, ele se desentendeu com Kerline. O brother ainda foi acuado diversas vezes por outros integrantes do BBB 21, como Karol Conká, Nego Di e Lumena.

Alan Marinho — BBB 16

Durante a edição de 2016 do programa, o participante Alan Marinho resolveu desistir da competição após a produção o informar sobre a internação do pai dele.

Segundo informações do jornal Extra, o pai do brother, Adílson, foi diagnosticado com um nódulo no pulmão pouco antes do filho entrar no confinamento. Ao saber da piora do quadro do familiar, Alan decidiu sair do reality show. Adílson faleceu cerca de um mês e meio após a desistência.

Tamires Peloso — BBB 15

A dentista Tamires Peloso pediu para sair do BBB 15 após uma crise de "ressaca moral", gerada por uma festa em que Rafael Lick deu em cima dela logo após a então namorada dele, Talita Araújo, ser eliminada.

"O Rafael foi um macho escroto, ele veio atrás de mim na festa, falou para me encontrar com ele no quarto. No dia seguinte acordei com ressaca moral. Não tinha noção [de como era o 'BBB'], eu me inscrevi pelo site, não conhecia ninguém famoso. Pedi para sair, porque estava mal pelos julgamentos das pessoas", explicou ao portal o Uol.

Kleber Bambam — BBB 13

O vencedor da primeira edição do programa, Kleber Bambam, não resistiu a segunda passagem pelo BBB. Na época, reuniu os colegas de confinamento e explicou que não aguentaria a pressão, além de afirmar que outras pessoas mereciam ganhar o prêmio.

"Vão ser 90 dias, o meu psicológico não vai aguentar", completou destacando que não estava se sentindo bem.

Leonardo Jancu — BBB 9

O quarto branco estreou na edição de 2009 do reality show. Três participantes ficaram confinados por 30 horas no cômodo, até que Leonardo Jancu resolveu apertar o botão e confirmar a desistência da atração.

"Bate um arrependimento. Não desisti pelo quarto branco, que é uma tortura, como todo mundo falava. Na verdade, dá para aguentar. Não é esse bicho de sete cabeças todo. Hoje em dia, eu aguentaria ficar lá 100 horas", explicou ao jornal Extra, em 2020.

Dilson Walkarez — BBB 3

O ex-lutador de luta livre e empresário foi o primeiro confinado a desistir de participar do BBB.

"Ficar preso numa casa sem saber nada do que acontece lá fora é complicado demais. A pessoa surta, entra em uma angústia horrível e foi isso que aconteceu comigo. Minha mãe estava passando por um problema de saúde antes de eu entrar na casa e ai eu pirei lá dentro", esclareceu em entrevista ao portal Uol, em 2015.

Segundo ele, o diretor de núcleo, Boninho, chegou a dar uma bronca nele devido à decisão de sair. "Resmungou, gritou e xingou, mas depois tentou me convencer a ficar dizendo que eu era simpático, querido pelo público."