Quais os melhores bordões do BBB? Relembre e vote na enquete

Com o Big Brother Brasil (BBB) 22 já rolando, os memes e as frases de efeitos dos participantes já circulam as redes sociais. Desde a primeira edição, lá em 2001, o reality rendeu alguns bordões usados pelos brasileiros até hoje.

Do recente "O Brasil tá lascado" e "Aiiiii, Brasil" de Gil do Vigor, do BBB 21, ao "Uhu, Nova Iguaçu" de Fani Pacheco lá em 2007, bordões nunca foram problema no programa.

A seguir, conheça os bordões mais famosos do reality e ao final vote na enquete em qual você acha o melhor:

Relembre os melhores bordões do BBB

"O Brasil tá lascado"

Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, marcou o BBB 21 com seus posicionamentos e falas marcantes. Um dos bordões mais famosos nasceu na primeira semana do reality, quando todos os brothers finalmente se conheceram.

Bêbado, Gil falava sobre a situação política do Brasil com Lumena Aleluia, quando soltou "Bicha, o Brasil tá lascado". Imediatamente a fala viralizou, se tornou meme e até hoje é usada, inclusive pelo próprio BBB e pela TV Globo.

Gil apresentou o quadro "O Brasil tá lascado" no programa Mais Você, para falar sobre dicas de economia.

"Ai, Brasiiiiiiiil"

Mais uma peripécia de Gil do Vigor caiu na boca do brasileiro em 2021. Sempre que estava em momentos de descontração, o pernambucano costumava gritar "Ai Brasiiiiiiil, ai Brasiiiiiiil".

"Surtos leves e tênis"

Manu Gavassi foi uma máquina de memes durante o confinamento no BBB 20. A cantora, que foi terceiro lugar na edição, criou um específico para quando Tiago Leifet chegava para falar de dinâmicas e provas.

Ela trocou o "roupas leves e tênis" para "surtos leves e tênis".

"Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta"

Após voltar de um paredão falso, Gleici Damasceno do BBB 18 chocou os brothers e sisters com seu retorno. Ela, que ficou confinada em um quarto separada assistindo tudo que se passava na casa, voltou com sangue nos olhos.

Debochando e se direcionando aos seus inimigos à época, Gleici soltou "Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta", inspirada na personagem Clara, da novela "O Outro Lado do Paraíso".

"Levanta a cabeça, princesa, se não a coroa cai"

Legenda: O meme viralizou nas redes sociais e foi usado até por Ana Maria Braga Foto: Reprodução

Jéssica Mueller, do BBB 18, viralizou nas redes sociais após soltar uma pérola durante um "momento de reflexão". Falando sozinha, ela se encorajou com a frase clássica: "Levanta a cabeça, princesa, se não a coroa cai".

A repercussão foi tanta que durante o café da manhã com Ana Maria Braga após a sua eliminação, Jéssica ganhou uma coroa da apresentadora do "Mais Você".

"Olha elaaaa"

Ana Paula Renault pode ter sido expulsa do BBB 16, mas antes de sair deixou sua marca. Conhecida como explosiva, a mineira caiu em um paredão falso e ficou em um quarto exclusivo acompanhando seus colegas de confinamento — e desafetos —.

Quando voltou à casa, Ana Paula fez questão de ir no quarto do líder onde sua adversária Juliana dormia e gritou: "Olha elaaaaaaa". O bordão repercutiu por diversos anos.

"O Brasil tá vendo"

Frase comum entre os participantes do BBB, "O Brasil tá vendo" na verdade é uma herança de Lia Khey, do BBB 10. Ela protagonizou as brigas mais intensas da edição e sempre tinha um motivo para soltar que o país estava de olho.

"Adógo"

Legenda: Dicésar foi um dos participantes mais emblemáticos do BBB 10 Foto: Reprodução

Também do BBB 10, o "Adóooogo" foi criado pelo participante Dicésar. A palavra é uma versão mais animada de "adoro", e caiu nas graças do povo, principalmente entre a comunidade LGBTQIA+.

"Uhu, Nova Iguaçu"

Legenda: Fani particiou dos BBBs 7 e 13 Foto: TV GLOBO / Matheus Cabral

A sister Fani Pacheco, do BBB 7, fez todo o Brasil cair nas graças de sua cidade natal, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Cada vez que desejava comemorar alguma vitória, a participante bradava "Uhu, Nova Iguaçu".

"Hoje é dia de Paredão"

Legenda: Adriano foi o primeiro a usar o termo "paredão" Foto: Reprodução

O paredão como nós conhecemos hoje só é chamado assim graças ao participante Adriano, do BBB 1. O "Dia de Eliminação", como era conhecido, foi apelidado de "paredão" pelo artista plástico".

O bordão pegou tanto que foi oficializado a partir do BBB 2.

VOTE NO MELHOR BORDÃO: