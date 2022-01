Saiba quais são os objetos proibidos na casa do BBB

Munidos de pequenas mochilas e bolsas, os participantes dos grupos Pipoca e parte do Camarote — alguns estão com Covid-19 — entraram na casa do BBB 22, que estreou nessa segunda-feira (17). Mas afinal, o que os brothers e sisters não podem levar na mala para o programa?

Vários objetos de uso pessoal costumam ficar de fora da bagagem dos integrantes da atração, conforme revelaram ex-integrantes do reality show.

Pente-fino ainda no hotel

Segundo a participante da edição de 2004, Sol Veiga, revelou ao Leo Dias, o diretor de núcleo do programa, Boninho, confere o que cada pessoa coloca na mala ainda quando ela está confinada antes de entrar na casa do programa.

Sol Veiga participante do BBB 4 “No hotel, quando você vai entrar, Boninho vê todas as roupas, sapatos, bijoux, enfim. O que pode entrar e o que não pode. O que não podia entrar ele deixava com a produção. A produção entregou [minhas coisas] pra mim quando eu saí.”

Também é nesse estágio que alguns profissionais de estilo ajudam os integrantes com novas peças de roupa, conforme contou a cantora Gabi Martins, do BBB 20.

“Eram duas stylists que entravam no hotel com as roupas e davam um limite, assim, cinco calças, cinco blusas, e elas compravam. Eu lembro que faltou um moletom pra mim e elas compraram, eram coisas mais básicas”.

Os contratos milionários de publicidade também impactaram diretamente no que pode ou não entrar na casa.

“Eles tapam marca de pasta de dente, maquiagem… Tiraram muito salto, acho que eu só tinha salto fino e não podia… Não podia nenhum colar com símbolo de cruz que eu lembre”, relembrou a cantora.

Confira objetos proibidos pela produção do BBB

Relógio e óculos escuros

Fani, que participou das edições 7 e 13 do BBB, contou ser proibido levar itens como relógio e óculos de sol para o interior da casa.

"O primeiro por motivos óbvios... A gente tem que perder a noção do tempo. O segundo porque eles querem ver para onde estamos olhando o tempo todo", explicou ao Ego em 2016.

Livro

Legenda: Durante o BBB 18, Ana Clara leu mais de sete livros enquanto estava confinada na atração Foto: reprodução/TV Globo

Usado como uma estratégia por muitos ex-participantes, o livro servia desde um refúgio para o estresse do jogo até mesmo como conselheiro, com dicas de persuasão e perseverança.

No entanto, começou a integrar a lista de itens proibidos no reality, como contou o brother da edição de 2014 do reality show, Marcelo Zagonel, ao Leo Dias.

“Nós podíamos levar algumas fotos, apenas, e um livro, se não me engano, que no meio do programa, foi confiscado para ao invés de ler, interagir”, explicou.

A proibição e confisco do item de entretenimento se repetiu em várias edições da atração. Até que em 2020 foi banido de vez, segundo a cantora Gabi Martins.

Fotos da família

A partir do BBB 20, os candidatos a R$ 1,5 milhão também não puderam mais entrar com fotos de familiares e amigos, informou a ex-sister à publicação.

As imagens para matar a saudade passaram a ser um dos prêmios para quem ganhasse a Prova do Anjo.

Remédios

Medicamentos de uso controlado para diabetes ou hipertensão são permitidos no BBB, e são, inclusive, disponibilizados para os participantes. No entanto, fármacos que tratam transtornos de ansiedade são proibidos, segundo a vice-campeã do BBB 15, Amanda Djehdian, disse ao portal Splash.

Durante a passagem pelo BBB 20, Gabi Martins contou aos colegas de confinamento que parou de tomar antidepressivos para poder entrar no reality show.