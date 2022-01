Enquete BBB 22: quem você acha que vai ganhar o programa?

Famosos e anônimos disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão no Big Brother Brasil (BBB) 22. Eles vão enfrentar provas de liderança e paredões para chegar ao final do reality. Além disso, elem precisam lidar com a personalidade de cada um dos 20 participantes.

Onde assistir?

A edição do programa é transmitida diariamente através da TV Globo, em sinal aberto gratuito para todo o País. Os assinantes de TV fechada, com acesso ao Multishow, também podem conferir a atração após transmissão em TV aberta por 45 minutos.

A produção ainda sera exibida em formato de pay-per-view (PPV), com câmeras filmando integralmente a rotina dos participantes. A opção está disponível para operadores de TV por assinatura.

Também é possível conferir o BBB 22 através da internet, em que será vinculado pela plataforma de streaming Canais Globo para os assinantes do PPV, além do serviço Globoplay.