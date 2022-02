Os 10 discursos mais emocionantes da história do BBB; relembre melhores falas dos apresentadores

Ao longo de suas 22 edições, o programa Big Brother Brasil já passou por várias fases, com novas provas, regras, dinâmicas, novos apresentadores, prêmios e a participação de famosos.

Os tradicionais discursos se tornaram uma marca registrada na atração televisiva. O jornalista Pedro Bial marcou a história do programa com discursos bem elaborados, de tom um tanto peculiar e até filosófico.

Algumas falas do apresentador deixavam o público bastante reflexivo. Tinha que estar bem atento para pegar suas referências, pois ele não entregava quem sairia da casa até o último segundo antes da eliminação.

Em 2017, Tiago Leifert assumiu o comando do programa e também surpreendeu a audiência com discursos inteligentes. Ele trazia à tona verdades que alguns participantes, muitas vezes, não enxergavam, o que fazia esquentar ainda mais o jogo.

Desde sermões a conselhos, nas últimas edições, os brothers passavam madrugada adentro tentando decifrar o que 'Titi' queria dizer com os discursos, como um enigma a ser descoberto. Muitos tentavam achar alguma dica do que poderia estar acontecendo do lado de fora da casa, que pudesse auxiliar no jogo.

Nesta edição, o programa está nas mãos do jornalista Tadeu Schmidt, e o público já espera ansioso por falas tão épicas como as de Pedro Bial e Tiago Leifert nesses 20 anos de programa.

Relembre os discursos mais emocionantes da história do BBB.

Vitória de Diego Alemão (BBB 7)

Legenda: Alemão foi o campeão do BBB 7. Foto: Reprodução/Globo

Um dos participantes mais marcantes e polêmicos do reality, Diego Alemão foi campeão do BBB 7 com 91% dos votos. Pedro Bial, como de costume, fez um discurso à altura da final do programa.

"Aí dentro tinha alguém que via o jogo como se estivesse aqui fora, com tal clareza que quase revelava algo que precisa ficar escondido para o jogo ter graça. Uma pessoa entrou na casa há 85 dias e deixou um mundo para trás. Agora, ela deixa a velha casa e chega a um novo mundo. Coragem, cuidado, continue confiando em sua intuição. Pois com 91% dos 26 milhões de votos, o milhão é, diga-se de passagem, muito merecidamente, do Alemão".

Eliminação de Milena (BBB 9)

Legenda: Milena foi integrante do BBB 9. Foto: Reprodução/Globo

Com um discurso profundo e cheio de analogias à natureza, Bial anunciou a saída da sister Milena, quando foi eliminada com 63% dos votos após enfrentar o campeão da competição, Maximiliano.

"Quando morre uma sumaúma, quando tomba a grande árvore, as plantinhas de sombra morrem com a luz do sol que banha a novíssima clareira da floresta. Pois bem meu pavão misterioso, minha sumaúma frondosa, abre-se uma clareira na selva do Big Brother. Milena está eliminada".

Eliminação de Anamara (BBB 10)

Legenda: Anamara era um das queridinhas de Pedro Bial. Foto: Reprodução/Globo

Bial nunca escondeu que Anamara era uma de suas queridinhas dentro do BBB 10. Para anunciar a saída de 'Maroca', como era carinhosamente apelidada, o apresentador fez um discurso emocionante.

"Se eu conseguir mover montanhas, se eu conseguir surfar um tsunami, se eu conseguir domar o sol, se eu conseguir fazer o mar virar sertão, e o sertão virar mar, se eu conseguir dizer o que eu nunca vou conseguir dizer, aí terá chegado o dia em que eu vou conseguir te eliminar com alegria. Você sai, Anamara".

Eliminação Ariadna (BBB 11)

Ariadna foi a primeira eliminada do BBB 11, com 49% dos votos, em um paredão contra Lucival e Janaína. Pedro Bial aproveitou para falar algumas indiretas, que mexeram com a cabeça dos brothers. No momento icônico, Ariadna aproveitou para chamar todos os confinados no jardim e revelar que era a primeira transexual da história do BBB.

"No sonho a gente, às vezes, se pergunta: "será que é sonho?". Pois eu garanto, não só é um sonho mesmo, como chega, sim, a hora de acordar. Vem pequena sereia, vem Ariel, Ariadna!". Relembre:

Desclassificação de Ana Paula Renault (BBB 16)

Legenda: Ana Paula teve participação polêmica no BBB 16. Foto: Reprodução/Globo

Após agredir fisicamente o participante Renan Oliveira e descumprir regras do confinamento, Ana Paula Renault, que tinha uma grande torcida, foi desclassificada do programa. A saída da participante causou muita repercussão entre o público e o discurso de Bial, como tradição, chamou atenção nas redes sociais. Relembre:

"Você, generosa, viu a solidão de Ronan e o trouxe de volta. Você, esperta, percebeu o brilho de Munik e com ela 'formou'. (…) Você, que disse bonito: 'Meu objetivo era enxergar um rumo pra minha vida'. Rumo que buscava desde sempre arriscando, testando, provocando. Até chegar ao rumo que se chama limite! Esse era o rumo que você buscava aqui e o BBB deu pra você. Limite! Uma forma muito generosa de amar", disse.

Eliminação Felipe Prior (BBB 20)

O paredão entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez bateu um recorde mundial, superando 1,5 bilhão de votos no reality show. Prior foi eliminado com 57,63% dos votos, e os brothers receberam um discurso histórico de Tiago Leifert.

"Vocês são opostos. Vocês são muito diferentes. Eu acho que falta, na Manu, um pouco do sangue do Prior, e falta, ao Prior, um pouco da frieza da Manu. Se a gente juntasse a qualidade de vocês dois, a gente teria um jogador muito difícil de ser batido. O motivo que vai te eliminar, curiosamente, é o motivo que te trouxe até aqui. E que te fez fazer história nessa temporada, mas acaba agora. Prior você está eliminado!". Assista:

Vitória de Thelma Assis (BBB 20)

A vitória de Thelminha, no BBB 20, foi uma das mais representativas da história do programa. O discurso emocionante de Tiago Leifert para a campeã é, até hoje, lembrado com carinho pelos fãs da sister.

"Thelminha, representar é o que você faz de mais bonito. Ela foi esse ícone porque ela está acostumada. Estava tudo contra a Thelma e ela sabe jogar assim, ela samba na cara da sociedade. Operou os adversários sem anestesia. Só você poderia ganhar esse programa, Thelma. É o melhor final possível". Confira:

Saída de Lucas (BBB 21)

"Faltou fair play", avaliou Tiago Leifert em discurso icônico no BBB 21 após a desistência de Lucas. O brother pediu para sair do programa por conta de várias discussões com Lumena, Karol Conká, Kerline, Projota e Nego Di. As falas sinceras de Tiago levaram Lumena aos prantos. Relembre:

Eliminação de Gil (BBB 21)

Quem não se emocionou junto com Gil no discurso de eliminação feito por Tiago? Último eliminado do BBB 21 e um dos participantes mais marcantes do reality, o 'indestrutível' Gil do Vigor ganhou um discurso à altura de sua importância na edição. Veja:

Vitória de Juliette (BBB 21)

Para os fãs do programa, é inesquecível a reação de Juliette ao ouvir as icônicas frases de Tiago: "Você nunca esteve sozinha para os seus quase 24 milhões de seguidores. Juliette, você é um fenômeno e nunca saiu do primeiro lugar".

Relembre todos os discursos para os campeões do BBB