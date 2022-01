Veja 8 acontecimentos que rolaram no BBB e você talvez não lembra

Com mais de 20 anos de história e 22 edições, o Big Brother Brasil (BBB) é o reality show de maior sucesso no país e contabiliza 357 participantes, contando com a edição atual. A 'casa mais vigiada do Brasil' soma momentos polêmicos e curiosos, mas que podem passar despercebidos e cair no esquecimento com o tempo.

O Diário do Nordeste separou oito acontecimentos inusitados no BBB que você talvez não lembre.

Confira fatos curiosos que já aconteceram no BBB

Marisa Orth apresentou o BBB 1

Legenda: A atriz Marisa Orth já foi uma das apresentadoras do BBB Foto: reprodução/Instagram

A atriz Marisa Orth foi uma das apresentadoras originais do BBB. Ela comandou o BBB 1 ao lado de Pedro Bial, mas muitas pessoas não lembram de fato.

Marisa foi a responsável pelo primeiro discurso de eliminação do BBB. O momento foi alvo de memes nas redes sociais no ano passado, após um internauta "desenterrar" o vídeo.

A apresentadora acabou cometendo algumas gafes e foi afastada antes do fim da edição, que seguiu sob o comando de Pedro Bial até 2016.

AVC de participante

Legenda: Marielza sofreu um AVC na banheira do BBB Foto: reprodução/TV Globo

No BBB 5, em 2005, a participante Marielza sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante o confinamento e precisou ser retirada às pressas. A cena da sister passando mal na banheira ficou marcada na história do reality.

A história chocou ainda mais pelo fato de que Marielza entrou no programa após um sorteio, diferente dos demais brothers, que haviam sido selecionados.

Família Lima no BBB

Legenda: Da família Lima, Ana Clara e Ayrton foram os escolhidos do público Foto: divulgação/Gshow

Em 2018, numa dinâmica completamente nova, os integrantes da família Lima entraram em conjunto no BBB. Seria o início da ascensão de Ana Clara Lima, que logo viria a se tornar apresentadora da Rede Globo.

Na época, ainda como participante, ela disputou um paredão com a mãe, o pai e o primeiro, sendo que apenas dois deles continuariam no programa. No fim, Ana e o pai, Ayrton Lima, seguiram na disputa e chegaram à 3ª colocação no programa.

Votação histórica

Legenda: Prior e Manu protagonizaram maior paredão do BBB Foto: reprodução/TV Globo

Apesar de recente, talvez muitos não lembrem qual o recorde de votos do Big Brother Brasil. Acontece que a repercussão da berlinda em questão foi tanta que o programa quebrou até mesmo um recorde internacional.

A disputa entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari González virou a maior da história do BBB, somando 1.532.944.337 votos do público.

Para coroar com chave de ouvro, a marca foi parar no Guiness Book, o Livro dos Recordes, se tornando a maior votação de um programa de TV no mundo.

Cachorros na casa

Legenda: Primeiro cachorro entrou na casa do BBB 1 Foto: reprodução/TV Globo

Se engana quem pensa que apenas pessoas já passaram pela casa mais vigiada do Brasil. O primeiro cachorrinho a visitar o programa foi a cadela Molly, que passou duas semanas da 1ª edição do Big Brother Brasil.

Enquanto isso, no BBB 14, um cachorro da raça São Bernardo passou algumas horas no espaço durante uma ação publicitária. Jpa em 2016, a cadelinha Luna fez companhia aos brothers na reta final do reality show.

Casa de vidro

Legenda: Mayra Cardi foi uma das que entraram no jogo pela Casa de Vidro Foto: reprodução/TV Globo

A famosa Casa de Vidro do BBB, tão pedida pelos fãs do reality, apaeceu pela primeira vez no programa durante a exibição da 9ª edição.

Na época, ela apareceu duas vezes. Primeiramente, quatro participantes puderam disputar uma das vagas abertas para entrar no reality. Em seguida, uma redoma foi colocada no jardim da casa do programa.

Maíra Cardi e André Cowboy entraram com a intenção de batalhar por uma vaga, entretanto, no fim das contas, os dois acabaram integrando o elenco do programa.

Nome do paredão

Legenda: Adriano inventou o termo no BBB Foto: reprodução/TV Globo

O termo Paredão, tão temido entre os brothers que participam do Big Brother Brasil, não existia no programa logo no início. A invenção ficou por conta do artista plástico Adriano Castro.

Um dos primeiros habitantes do confinamento, já que participou do BBB 1, Adriano se referiu ao momento da eliminação em meio a uma conversa na casa. Não demorou, claro, para que esse fosse o nome principal da berlinda.

De helicóptero

Legenda: Bambam foi um dos convidados do Jô Soares Foto: reprodução

Kleber Bambam, o vencedor da 1ª edição do BBB, teve uma apresentação grandiosa logo após a final do programa. De helicóptero, ele sai da casa direto para o programa de Jô Soares, onde foi entrevistado ao vivo.

O trajeto ocorreu entre Rio de Janeiro e São Paulo, mas a entrevista não foi tão longa. Iniciada às 2h41, a conversa foi finalizada antes mesmo das 3h, com Bambam falando sobre as dificuldades do confinamento e do que sentiu falta.

Criança no BBB

Legenda: Marcela recebeu a visita da filha no BBB Foto: reprodução/TV Globo

No BBB 4, a participante Marcela teve uma das maiores surpresas do programa. Na época, o Anjo da semana podia escolher um presente para a produção e ela aproveitou para pensar grande.

Com saudade da filha, Bruna, que tinha 9 anos, Marcela pediu para ver a filha dentro da casa do programa. Assim, ela foi a única criança na história a entrar no confinamento.