Boninho comemora 20 anos de estreia do primeiro BBB: “Vocês são a nossa força”

“É big, é big, é big”. Foi dessa forma que o diretor José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, usou a rede social Instagram para comemorar os 20 anos de estreia do Big Brother Brasil. “Vinte anos do primeiro episódio, dia 29 de janeiro de 2002, a gente botou no ar o primeiro programa e que durou somente 43 dias”, lembra.

Na postagem, Boninho conta que, depois, fez o big dos bigs, com 100 dias de programa. Ele ainda agradece a toda equipe e aos apresentadores das outras edições Pedro Bial e Thiago Leifert. Ao atual, Tadeu Schmidt, Boninho fez um agradecimento especial e disse que o jornalista faz um “mega programa”.

Apresentador reage

A publicação do diretor recebeu milhares de comentários, entre eles de alguns famosos, como Tadeu Schmidt que postou: "Que honra entrar nessa história!! Que privilégio ter a sua liderança, chefe!".