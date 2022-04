Irmão de Rodrigo Mussi sofre tentativa de golpe de falso médico: 'Coração quase parou'

Diogo Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, internado em estado grave após acidente de carro, foi vítima de uma tentativa de golpe por uma pessoa que se passou por médico do Hospital das Clínicas (HC), onde o gerente comercial está internado. O golpista pediu R$ 7 mil para compra de remédios.

"O pior é se passar por um médico do HC dando informações sobre a gravidade do estado de saúde do Rod. Meu coração quase parou. Já passei tudo para a Polícia", alertou Diogo no Instagram.

Ele compartilhou o número e a foto do suposto profissional de saúde, que se apresentava como "Dr. Marcos Lopes".

O irmão de Rodrigo, entretanto, frisou que "o golpista não é a pessoa da foto" e pediu para que se alguém conhecesse quem está na imagem usada avisasse.

Rodrigo em estado grave

Na tarde dessa segunda (4), o mais recente boletim médico de Rodrigo Mussi ressaltou que o ex-BBB continua em estado grave, internado na UTI do HC, em São Paulo. Porém, estaria reagindo e bastante agitado.

"Rodrigo Mussi ainda está em estado grave, mas continua reagindo, está bem agitado e se mexendo bastante conforme aos poucos diminuem a sedação. Hoje apertou o dedo do irmão e a família continua otimista e feliz com o progresso de cada dia", informou a nota do perfil oficial de Mussi.