Acidente com ex-BBB Rodrigo Mussi é mostrado em vídeo de câmera de segurança; veja

O acidente grave que resultou na internação do ex-BBB Rodrigo Mussi, de 36 anos, foi gravado por uma câmera de segurança da Marginal Pinheiros, em São Paulo. Mussi continua internado na UTI do Hospital das Clínicas em estado delicado, mas estável.

As imagens, obtidas pela TV Globo, já estão sob análise da Polícia Civil, que abriu um inquérito para investigar as causas e a responsabilidade pelo acidente. Veja:

O SPTV mostrou o vídeo do acidente em que estava o Rodrigo Mussi, dá pra ver que o caminhão estava andando em uma velocidade, e o carro que levava o Rodrigo estava bem mais rápido na hora do impacto #BBB22 pic.twitter.com/FXyywCN2oh — Indiscreta por Tom Henrique (@indiscretaon) April 4, 2022

O condutor do veículo, Kaique Faustino Reis, de 24 anos, deverá ser ouvido no 51º Distrito Policial (DP), Rio Pequeno, que apura o caso como lesão corporal culposa na direção do carro.

Inicialmente, ele revelou à polícia que dormiu pouco antes de bater o automóvel durante a corrida na qual levava Rodrigo Mussi. A colisão aconteceu enquanto passavam na Marginal Pinheiros, entre as pontes Cidade Universitária e Eusébio Matoso, na região do Butantã, Zona Oeste de São Paulo.

"Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente", disse em entrevista à TV Globo.

A lei prevê que todo caso de lesão depende da representação da vítima ou de um familiar. Entretanto, diante da repercussão e gravidade do caso, a delegacia abriu um inquérito de ofício.

Melhora no quadro

O ex-BBB apresentou melhora no quadro de saúde nas últimas 24 horas, segundo relato dos médicos do Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Rodrigo continua sob observação, em estado grave, mas estável.

O irmão dele, Rafael Mussi, revelou que "a feição dele, o semblante, está muito melhor". Rodrigo estava em um carro de corrida por aplicativo quando sofreu um acidente na Marginal Pinheiros, na capital paulista. Na colisão, apenas o ex-brother teria sofrido ferimentos, pois não estava utilizando cinto de segurança.

As informações são de que ele teve uma parada cardiorrespiratória, traumatismo craniano e ferimentos por todo o corpo, além de ter passado por cirurgia na cabeça e na perna.