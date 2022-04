Quem vai para o quarto secreto? Resultado parcial da enquete aponta quem sai nesta terça (05)

Arthur Aguiar deve ser o escolhido pelo público para ir ao quarto secreto do BBB 22 na próxima terça-feira (5), segundo aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste desta semana. O brother recebeu 80,54% dos votos dos leitores até o fim da tarde desta segunda-feira (4) e deve sair no paredão falso na terça-feira(3).

O ator disputa a 12ª berlinda do programa ao lado de Eliezer, Gustavo e Lina, que estão respectivamente com 3,27%, 8% e 8,18% na mesma enquete.

Lembrando que esse resultado é parcial e não interfere nos números oficiais do programa.

Até o fim desta tarde, o levantamento tinha 16,9 mil votos, sendo 13.632 deles direcionados para Arthur. Eliezer tinha 554 votos; Gustavo, 1.354 e Linn da Quebrada, 1.385 votos.

Veja o resultado parcial da enquete

Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução

Como foi formado o paredão?

Na formação do paredão falso quádruplo, o líder Paulo André indicou Linn da Quebrada. No contragolpe, Lina puxou Gustavo. Jessilane, vencedora da fase extra da Prova do Líder, indicou Arthur.

A votação foi aberta na casa e os mais votados foram Eliezer e Pedro Scooby, que receberam, cada um, 4 votos. No desempate feito pelo líder, Eli foi o escolhido para ir ao paredão.