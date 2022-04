Enquete BBB 22: Arthur, Eliezer, Gustavo ou Lina? Vote em quem você quer ver saindo no Paredão falso

Arthur, Eliezer, Gustavo e Lina estão no paredão falso do Big Brother Brasil 22. A berlinda, desta vez, será especial, pois o 'eliminado' irá, na verdade, para um quarto secreto. O escolhido, além de ser salvo, poderá ser o ‘Big Boss’ e tomar algumas decisões dentro do jogo.

Os internautas devem votar no participante que querem ver indo para o cômodo secreto na próxima terça-feira (5). O cronograma da semana no BBB está agitado nesta reta final de programa, e as dinâmicas foram aceleradas.

Formação do Paredão

Na formação do paredão falso quádruplo, o líder Paulo André indicou Linn da Quebrada. No contragolpe, Lina puxou Gustavo. Jessilane, vencedora da fase extra da Prova do Líder, indicou Arthur. A votação foi aberta na casa e os mais votados foram Eliezer e Pedro Scooby, que receberam, cada um, 4 votos. No desempate feito pelo líder, Eli foi o escolhido para ir ao paredão.

Como foi a Votação no confessionário

Eliezer : votou em Pedro Scooby

: votou em Pedro Scooby Gustavo : votou em Eliezer

: votou em Eliezer Douglas Silva : votou em Eliezer

: votou em Eliezer Jessilane : votou em Pedro Scooby

: votou em Pedro Scooby Natália : votou em Pedro Scooby

: votou em Pedro Scooby Pedro Scooby: votou em Eliezer

votou em Eliezer Arthur : votou em Eliezer

: votou em Eliezer Linn da Quebrada: votou em Pedro Scooby

O líder desempatou, colocando Eliezer no Paredão.

Quarto secreto

O brother escolhido pelo público será recebido em um quarto secreto na terça (5) com uma decoração predominantemente preta e grandes telas de TV.

No cômodo, o participante terá chances de controlar os confinados de algumas maneiras. Dentre as jogadas disponíveis pela nova dinâmica, estão: