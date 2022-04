Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 22? Veja como foi a dinâmica

Paulo André foi consagrado o novo Líder do Big Brother Brasil 22. A reta final do programa está agitada, com dinâmicas aceleradas. Neste domingo (3), logo após a eliminação de Eslovênia, a Prova do Líder foi realizada.

O vencedor da prova garantiu, além da liderança, R$ 100 mil, uma vaga no top 7 e no grupo VIP. O Líder ainda teve a chance de indicar Linn da Quebrada ao paredão falso. No contragolpe, Lina puxou Gustavo na formação que aconteceu ainda neste domingo.

Na segunda etapa, Jessilane escolheu o número sorteado e foi a campeã, faturando também R$ 100 mil. Jessi também ganhou o direito de indicar um brother ao paredão e escolheu Arthur.

Uma empresa de consórcios foi a patrocinadora da prova. O diretor do programa, Boninho, já havia revelado detalhes da competição em publicação nas redes sociais. "Vai ter líder ganhando no lance, gente ganhando por sorteio e muito mais! Esse paredão promete! Se liga que hoje é dia de tudo!", escreveu.

Dinâmica da prova Em um jogo de tabuleiro, cada brother tem um avatar para caminhar pelas casas. Pelas regras: Bolinha amarela não anda, bolinha branca anda uma casa, bolinha vermelha anda duas casas. Depois de andar com o avatar, o participante vai até o expositor da casa em que parou, pega um envelope, diz o que está escrito nele e guarda esse envelope no expositor, com seu número, do outro lado do tabuleiro e volta pra onde está o avatar. A prova só termina depois que três jogadores chegarem no tabuleiro. Vence aquele que tiver a quantia mais alta. Primeira rodada: Paulo André é o primeiro da rodada. Anda 1 casa

é o primeiro da rodada. Anda 1 casa Gustavo anda 2 casas

anda 2 casas Linn da Quebrada anda 2 casas

anda 2 casas Pedro Scooby não anda nenhuma casa

não anda nenhuma casa Arthur Aguiar anda 2 casas

anda 2 casas Eliezer anda 2 casas

anda 2 casas Jessilane anda 2 casas

anda 2 casas Natália anda 2 casas

anda 2 casas Douglas Silva anda 2 casas Segunda rodada: Paulo André anda mais 2 casas (3 casas no total)

anda mais 2 casas (3 casas no total) Gustavo anda mais 2 casas. (4 no total)

anda mais 2 casas. (4 no total) Linn da Quebrada anda mais 2 casas (4 no total)

anda mais 2 casas (4 no total) Pedro Scooby anda 1 casa (1 no total)

anda 1 casa (1 no total) Arthur Aguiar anda mais 2 casas (4 no total)

anda mais 2 casas (4 no total) Eliezer anda mais 1 casa (3 no total)

anda mais 1 casa (3 no total) Jessilane anda 1 casa (3 no total)

anda 1 casa (3 no total) Natália anda mais 2 casas (4 no total)

anda mais 2 casas (4 no total) Douglas Silva anda mais 1 casa (3 no total) Terceira rodada: Paulo André anda mais 2 casas (5 no total)

anda mais 2 casas (5 no total) Gustavo anda mais 2 casas (6 no total)

anda mais 2 casas (6 no total) Linn da Quebrada anda mais 2 casas (6 no total)

anda mais 2 casas (6 no total) Pedro Scooby não anda nenhuma casa (1 no total)

não anda nenhuma casa (1 no total) Arthur Aguiar anda 1 casa (5 casa no total)

anda 1 casa (5 casa no total) Eliezer anda mais 2 casas (5 casa no total)

anda mais 2 casas (5 casa no total) Jessilane anda 1 casa (4 no total)

anda 1 casa (4 no total) Natália anda 1 casa (5 no total)

anda 1 casa (5 no total) Douglas Silva anda 1 casa (4 no total) Quarta rodada: Paulo André anda mais 1 casa (6 no total)

anda mais 1 casa (6 no total) Gustavo anda mais 2 casas (8 no total)

anda mais 2 casas (8 no total) Linn da Quebrada anda 1 casa (7 no total)

anda 1 casa (7 no total) Pedro Scooby anda 1 casa (2 no total)

anda 1 casa (2 no total) Arthur Aguiar anda 2 casas (7 no total)

anda 2 casas (7 no total) Eliezer anda 1 casa (6 no total)

anda 1 casa (6 no total) Jessilane anda 1 casa (5 no total)

anda 1 casa (5 no total) Natália anda 1 casa (6 no total)

anda 1 casa (6 no total) Douglas Silva anda 2 casas (6 no total) Quinta rodada: Paulo André anda mais 1 casa (7 no total)

anda mais 1 casa (7 no total) Gustavo anda mais 2 casas (10 no total) - Ele vai para o fim do tabuleiro

anda mais 2 casas (10 no total) - Ele vai para o fim do tabuleiro Linn da Quebrada anda 1 casa (8 no total)

anda 1 casa (8 no total) Pedro Scooby anda 1 casa (3 no total)

anda 1 casa (3 no total) Arthur Aguiar anda 2 casas (9 no total)

anda 2 casas (9 no total) Eliezer não anda nessa rodada

não anda nessa rodada Jessilane anda 2 casas (7 no total)

anda 2 casas (7 no total) Natália anda 1 casa (7 no total)

anda 1 casa (7 no total) Douglas Silva anda 2 casas (8 no total) Sexta rodada: Paulo André anda 2 casas (9 no total)

anda 2 casas (9 no total) Linn da Quebrada não anda nessa rodada

não anda nessa rodada Pedro Scooby anda 2 casas (5 no total)

anda 2 casas (5 no total) Arthur Aguiar anda 1 casa (10 no total) - Ele vai para o fim do tabuleiro

anda 1 casa (10 no total) - Ele vai para o fim do tabuleiro Eliezer anda 1 casa (7 no total)

anda 1 casa (7 no total) Jessilane anda 1 casa (8 no total)

anda 1 casa (8 no total) Natália anda 2 casas (9 no total)

anda 2 casas (9 no total) Douglas Silva não anda nessa rodada Etapa final Paulo André, Gustavo e Arthur disputaram a fase final. Paulo André somou a maior quantia, R$ 28 mil, e foi consagrado o novo Líder

Paredão falso

O esperado paredão falso está de volta. Desta vez, o escolhido, além de ser salvo, poderá ser o ‘Big Boss’ e dar algumas cartas no jogo.

O público deverá votar para um dos brothers ir para um quarto secreto. Na próxima terça (5), assim que o eliminado se despedir de seus companheiros de confinamento, ele irá, na verdade, para o novo cômodo e terá a oportunidade de brincar de Big Boss por algumas horas.

Quarto secreto

O brother escolhido pelo público será recebido em um quarto secreto com uma decoração predominantemente preta e grandes telas de TV.

No cômodo, o participante terá chances de controlar os confinados de algumas maneiras. Dentre as jogadas disponíveis pela nova dinâmica, estão: