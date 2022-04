Paredão falso do BBB 22 dará poderes especiais ao escolhido; entenda

O paredão falso do BBB 22 foi formado com Arthur, Eliezer, Gustavo e Lina. A berlinda especial será definida nesta terça-feira (5) e dará poderes especiais para quem for "eliminado".

O escolhido será enviado para o chamado Quarto Secreto com decoração preta e telas de TV. Ainda não se sabe se o participante que ganhar o paredão falso poderá ver a casa do BBB 24 horas.

Em fevereiro, um "Quarto Preto" foi especulado por fãs do programa. As especulações começaram nas redes sociais após uma exibição do programa, que terminou com um boneco "sequestrando" o apresentador Tadeu Schmidt em um efeito especial.

Entenda o Quarto Secreto

No Quarto Secreto, o participante terá chances de controlar os confinados de algumas maneiras. Dentre as jogadas disponíveis pela nova dinâmica, estão: