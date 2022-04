Quem sai no paredão falso do BBB? Enquete atualizada do Diário do Nordeste aponta Arthur

Arthur Aguiar deve ser o eliminado do paredão falso do BBB 22 nesta terça-feira (5). É o que aponta o resultado atualizado da enquete do Diário do Nordeste, mostrando o brother como o mais votado pelo público nesta semana, com 80,4% dos votos.

Ao todo, o levantamento, que não influencia no resultado oficial, teve 18.754 votos. Desse total, 15.076 votos foram destinados para Arthur; 1.573 para Gustavo; 1.497 para Linn da Quebrada; e apenas 608 para Eliezer.

A berlinda, desta vez, será especial, pois o 'eliminado' irá, na verdade, para um quarto secreto. O escolhido, além de ser salvo, poderá ser o ‘Big Boss’ e tomar algumas decisões dentro do jogo.

Resultado parcial

O resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste desta semana já havia apontado Arthur na liderança para a falsa eliminação. O brother concentrava 80,54% dos votos dos leitores até o fim da tarde de segunda-feira (4).

Em seguida vinham Eliezer, Gustavo e Lina, que registraram, respectivamente, 3,24%, 8,39% e 7,98% na mesma enquete.

Confira o resultado final da enquete do BBB 22

Legenda: Ao todo, o levantamento, que não influencia no resultado oficial, teve 18.754 votos Foto: Reprodução

Que horas começa o BBB 22 hoje

A eliminação no paredão falso BBB 22 acontece ao vivo no programa desta terça-feira, com previsão de início para 22h35, e será anunciada pelo apresentador do reality Tadeu Schimdt.