Quando Arthur sai do quarto secreto? Saiba duração e detalhes da dinâmica

Arthur Aguiar já tem data para sair do Quarto Secreto e voltar para a casa do BBB 22. Boninho confirmou nesta quarta-feira (6) que o ator e cantor só ficará no local por um total de 36 horas. Ele está "brincando" de controlar o reality, com ações como "liberar cooler" e "cortar água da casa".

O brother entrou no Quarto Secreto All Black no início da madrugada desta quarta, após ser "o mais votado" no paredão falso. Os outros participantes pensam que ele foi eliminado e serão surpreendidos com o retorno dele nesta quinta-feira (7), dia de Prova do Líder.

"Arthur, aproveite essas 36 horas de Big Boss. Tem muito card para brincar. Saiu do controle. Todo mundo brinca de 'BBB 22'. E a gente fica ligadinho no Globoplay. Quarta tem festa e tudo que rolou nessa maratona. A gente não para! Mais uma madrugada ligados", escreveu Boninho nas redes sociais.

Que horas Arthur sai do quarto secreto?

A saída de Arthur do Quarto Secreto deve ocorrer por volta de meio-dia desta quinta. O apresentador Tadeu Schmidt deve dar mais detalhes sobre a volta dele para o confinamento com os colegas no programa ao vivo desta quarta.