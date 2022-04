Como funciona o quarto secreto no BBB 22? Saiba quais poderes Arthur tem na dinâmica

Arthur Aguiar foi o escolhido com 82,8% dos votos para Quarto Secreto do BBB 22. Após a falsa eliminação nesta terça-feira (5), o brother foi levado ao cômodo especial.

"Olha o presente que você ganhou do público. Você está no Quarto Secreto e vai ter a chance de fazer aquilo que todo o fã de BBB gostaria de fazer: brincar de Big Boss na nossa sala de controle", disse Tadeu Schmidt no primeiro contato com Arthur no quarto.

O apresentador explicou que Arthur tem o direito de assistir ao vídeo da casa o tempo todo, mas sem o áudio. Cards estão disponíveis para o uso do participante, e cada um provoca um efeito diferente na Casa.

Veja cards do Quarto Secreto

Card "flashback da minha saída";

Card "cortar a água" da casa;

Card "despertador", em que pode acordar os brothers a qualquer hora;

Card "todos na xepa";

Card "manutenção interna ou externa", em que pode trancar todos no jardim ou trancar todos na casa;

Card de "cooler liberado";

Saiba as regras do Quarto Secreto

Sempre que é um card é acionado, Arthur ganha o áudio da casa para ouvir por um tempo. O brother ainda vai ser alertado quando os colegas de confinamento estiverem falando sobre ele.

Card flashback

Se o Arthur acionar todos os cards, um especial será liberado, em que será possível assistir ao vídeo de sua falsa saída: o discurso, a eliminação, a caminhada até porta, os primeiros minutos após a saída e a reação dos colegas de confinamento.

Tadeu alertou que Arthur possui um tempo limite para utilizar os cards, mas não revelou ao brother.

Formação do paredão

O integrante do grupo "Camarote" disputou o paredão quádruplo ao lado de Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada. O resultado da berlinda foi anunciado na noite desta terça (5) pelo apresentador Tadeu Schmidt. Gustavo, Lina e Eli terminaram o paredão com 10,54%, 6,26% e 0,4% dos votos, respectivamente.

Ao todo, a berlinda registrou 134.468.810 votos. Arthur passou por uma falsa eliminação e ficará isolado.