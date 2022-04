'Sala de controle': veja a primeira foto do quarto secreto do BBB 22

A primeira imagem do quarto secreto do BBB 22 foi revelada na noite desta terça-feira (5). A Globo publicou um spoiler da chamada "Sala de Controle", onde o escolhido para sair no paredão falso poderá interferir no programa.

O participante que for o falso eliminado, entre Arthur, Eliezer, Gustavo e Lina, assistirá aos colegas no confinamento por meio de uma grande TV, podendo controlar atividades que impactam a rotina da casa.

Segundo enquete do Diário do Nordeste, Arthur deve ser o escolhido pelo público.

O que terá no quarto secreto?

"Com decoração all black e algumas mordomias dignas de grupo Vip, o cômodo tem recursos especiais, como cadeira gamer e uma mesa de ativação de comandos que darão ainda mais poder ao falso eliminado", descreve a emissora.

O escolhido do Quarto Secreto será revelado no programa ao vivo desta terça.