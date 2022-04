Rodrigo Mussi acorda e reage a estímulos, diz novo boletim médico

Boletim médico divulgado às 18h45 desta terça-feira (5) trouxe atualizações sobre o estado de saúde do ex-BBB Rodrigo Mussi. Apesar de continuar em estado grave, o influencer tem reagido bem à retirada da sedação.

Segundo publicação no Instagram de Rodrigo, ele respondeu a comandos, conseguiu balançar a cabeça e abriu um dos olhos, mas logo voltou a dormir. "Ele está reagindo, com sede de viver. Continua Rodrigo, estamos com você!", diz o post.

Foto: Reprodução/Instagram

Em boletim divulgado mais cedo nesta terça, às 17h, foi informado que Mussi teve o monitor da cabeça retirado. Ele ainda fará uma cirurgia na perna na próxima quinta-feira (7), para a remoção da "gaiola".

"Continua agitado e se mexendo bastante, mas o despertar do Rodrigo precisa ser calmo e controlado, por isso os médicos estão controlando a sedação da melhor forma para ele. A família pede que continuem com as correntes de orações e sentem que ele acordará em breve!", informou o boletim.

Na madrugada da última quinta-feira (31), Rodrigo estava em um carro de corrida por aplicativo quando sofreu um acidente na Marginal Pinheiros, na capital paulista. Na colisão, o ex-brother ficou gravemente ferido. Ele não estava utilizando cinto de segurança.

Segundo relatos médicos, ele teve uma parada cardiorrespiratória, traumatismo craniano e ferimentos por todo o corpo. O ex-participante do reality show passou por cirurgia na cabeça e na perna.

Depoimento de motorista

Em novo depoimento à Polícia, nesta terça, o motorista do carro por aplicativo que levava Rodrigo reafirmou que cochilou no momento do acidente. Ele ainda disse que não estava trabalhando mais do que deveria. As informações são do G1.

Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, o depoimento de Kaique Faustino Reis teria contradições. As investigações policiais apontam dúvidas em relação ao horário da corrida.

O motorista é investigado por suspeita de lesão corporal culposa na direção — quando não há intenção de causar um acidente.