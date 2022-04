Rodrigo Mussi 'apertou o dedo do irmão', mas segue em estado grave, diz novo boletim médico

Um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ex-BBB Rodrigo Mussi foi divulgado às 16 horas desta segunda-feira (4). Em postagem nas redes sociais, o irmão do influencer, Diogo Mussi, compartilhou que Rodrigo continua em estado grave, porém reagindo e bem agitado.

O ex-BBB ainda reagiu apertando o dedo do irmão.

"Rodrigo Mussi ainda está em estado grave, mas continua reagindo, está bem agitado e se mexendo bastante conforme aos poucos diminuem a sedação. Hoje apertou o dedo do irmão e a família continua otimista e feliz com o progresso de cada dia", diz a nota.

Confira nota:

Diogo compartilha diariamente informações sobre o processo de recuperação do irmão, e ainda afirma que a família está muito esperançosa com a força que Rodrigo vem mostrando durante o tratamento. Ele também aproveitou para agradecer o carinho e as orações do público.

Legenda: Diogo Mussi compartilha com os seguidores o estado de saúde do irmão Foto: Reprodução/Instagram

Rodrigo está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, em São Paulo, após acidente de carro. Ele continua sob observação. Mais cedo, a unidade tinha informado que o ex-BBB está "progredindo em recuperação".

"Ainda sedado, sendo que o processo de extubação é lento mesmo e as próximas horas são delicadas. Estamos otimistas e com muita fé que ele vai se recuperar", disse comunicado.

A extubação é o ato de remover um tubo introduzido em um canal ou em uma cavidade natural. Geralmente, ligado a questões respiratórias.

Acidente

Na madrugada da última quinta-feira (31), Rodrigo estava em um carro de corrida por aplicativo quando sofreu um acidente na Marginal Pinheiros, na capital paulista. Na colisão, o ex-brother ficou gravemente ferido. Ele não estava utilizando cinto de segurança.

Segundo relatos médicos, ele teve uma parada cardiorrespiratória, traumatismo craniano e ferimentos por todo o corpo. O ex-participante do reality show passou por cirurgia na cabeça e na perna.