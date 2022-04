Caso Rodrigo Mussi: Neurocirurgião explica os diferentes níveis de gravidade do traumatismo craniano

O ex-BBB Rodrigo Mussi precisou passar por cirurgias na cabeça e na perna após ele ter se envolvido em um grave acidente de carro, na última quinta-feira (31). O "brother" sofreu um traumatismo craniano, além de fraturas pelo corpo. Mas, qual foi a gravidade do traumatismo? O neurocirurgião Roberto Oberg explica que existem diferentes níveis de gravidade.

"Classificamos o traumatismo craniano encefálico (TCE) de três maneiras, e a avaliação é feita pela escala de coma de Glasgow, onde vemos o quanto o paciente está ou não consciente. Isso (é feito) através da abertura dos olhos, da resposta verbal e vendo se ele obedece ordens para mexer membros do corpo, como braços e pernas", detalhou o médico ao jornal Extra.

Essa escala vai de três a 15 pontos. Entre 13 e 15, o TCE é classificado como leve; de 8 a 12, moderado; e abaixo de 8, mais grave. Para acidentes que atingem cabeça e área cerebral costumam gerar ainda mais preocupação nas pessoas. No caso de Rodrigo, seu estado é delicado, porém estável.

A assessoria de Rodrigo informou, no entanto, que o Hospital das Clínicas, em São Paulo, não emitirá boletins médicos públicos e que novas informações serão dadas apenas com autorização da família. Diante do que já se sabe até então, o especialista explica que os casos são muito individuais em relação a possíveis sequelas.

"É difícil entendermos o que realmente aconteceu. Mas cada dia tem que ser bem avaliado e monitorado. As sequelas variam de acordo com as regiões do cérebro acometidas. Elas podem ser motoras, na fala ou déficit cognitivos, por exemplo. Dependendo da patologia e das medidas que são feitas, existem casos em que o paciente se recupera 100%", reforça Roberto Oberg.

Quadro do ex-BBB

Após passar pelas cirurgias de emergência, o consultor comercial continua internado no Hospital das Clínicas, na Zona Oeste de São Paulo. Na tarde desta última sexta-feira, dia 1º, o irmão de Rodrigo, Diogo Mussi, postou em sua rede social que os procedimentos foram bem-sucedidos. Ele ainda informou que o próximo boletim médico sairá somente nesta tarde.

"Após reunião com os excelentes médicos do Hospital das Clínicas, fomos informados de que o Rod está estável e que as próximas horas são importantes para a sua melhora", destacou.

O acidente

Rodrigo estava em um carro de aplicativo quando sofreu o acidente. Ele saiu de Osasco, próximo da estação de trem Presidente Altino e seguia para o bairro Consolação. O acidente ocorreu na madrugada de quinta-feira (31), na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, a 800 metros da Ponte Eusébio Matoso.