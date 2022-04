Publicidade em perfil de Arthur Aguiar no Instagram chega a R$ 100 mil, diz colunista

Com quase 13 milhões de seguidores no Instagram, Arthur Aguiar tem um dos perfis mais caros e movimentados do elenco do Big Brother Brasil (BBB) 22. Para ter uma publicidade no feed do ator, patrocinadores desembolsam uma quantia de R$ 100 mil, de acordo com informações do colunista Fefito, do portal Uol.

Dentre as empresas que procuraram a equipe das redes sociais de Arthur para fechar publicidade, estão um site de hospedagem, uma rede de supermercados e um aplicativo de delivery.

Ainda segundo o colunista, um combo de stories no perfil do ator poderá sair por até R$ 50 mil. Apesar de Arthur ser um dos favoritos ao prêmio, o valor é menor que o cobrado por integrantes do BBB 21 quando deixaram o reality show, a exemplo de Juliette.

Quarto secreto do BBB 22

A enquete do Diário do Nordeste apontou Arthur como mais votado para ir ao quarto secreto do BBB 22 nesta terça-feira (5). No paredão falso, ele aparece como "eliminado" com 80,4% dos votos.

A berlinda será especial, pois o mais votado irá, na verdade, para um quarto secreto. O escolhido, além de ser salvo, poderá ser o ‘Big Boss’ e tomar algumas decisões dentro do jogo.