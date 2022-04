Jessilane vê boneco de Arthur na academia do BBB 22 e desconfia: 'é paredão falso!'

Arthur Aguiar foi o escolhido pelo público do Big Brother Brasil 2022 para o quarto secreto da edição, mas esse tal "segredo" pode não ter enganado os brothers do confinamento por muito tempo. Jessilane foi a primeira a levantar o questionamento após perceber que o boneco dele não havia sido retirado da academia.

"O Arthur ainda tá na academia, gente, é paredão falso!", gritou a sister para os colegas de confinamento logo após todos se questionarem sobre a possibilidade e descartarem o assunto. Veja:

Quarto secreto

O ator foi escolhido com quase 83% dos votos do público para a novidade da edição e deve permanecer no cômodo por 36 horas.

Apesar disso, os brothers logo voltaram a desacreditar da situação. "Nunca teve um paredão falso a essa altura do campeonato", voltou a falar Jessilane sobre a questão.

Na Internet, usuários das redes sociais ressaltaram que a suposição de Jessi não faria sentido, já que os bonecos dos participantes dos eliminados só são retirados após o fim do dia.

Regras do quarto

Após a entrada de Arthur, Tadeu Schmidt explicou que ele tem o direito de assistir ao vídeo da casa o tempo todo, mas sem o áudio. Cards estão disponíveis para o uso do participante e cada um provoca um efeito diferente na Casa.

Veja cards do Quarto Secreto

Card "flashback da minha saída";

Card "cortar a água" da casa;

Card "despertador", em que pode acordar os brothers a qualquer hora;

Card "todos na xepa";

Card "manutenção interna ou externa", em que pode trancar todos no jardim ou trancar todos na casa;

Card de "cooler liberado";

Saiba as regras do Quarto Secreto

Sempre que é um card é acionado, Arthur ganha o áudio da casa para ouvir por um tempo. O brother ainda vai ser alertado quando os colegas de confinamento estiverem falando sobre ele.

Legenda: Sempre que é um card é acionado, Arthur ganha o áudio da casa para ouvir por um tempo Foto: Reprodução/Gshow