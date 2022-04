Arthur vê conversa de Pedro Scooby no quarto secreto do BBB 22 e diz que está decepcionado

Confinando no quarto secreto do BBB 22, Arthur Aguiar já deu sinais de que não está satisfeito com o comportamento de alguns dos aliados que fez no jogo. Além de Gustavo, que foi citado por ele na noite de terça-feira (6), Pedro Scooby também teve falas que desagradaram o ator.

"É, irmão, fiquei chateado com você. Você ter falado que ficou feliz mais de uma vez", disse Arthur, escolhido pelo público do reality show para "sair" no 1º paredão falso desta edição. Agora, ele tem o poder de ouvir as conversas dos colegas e escolher determinadas ações na casa.

"Se você tivesse saído eu não ia ficar feliz. No dia com certeza, não. Em nenhum momento, mas principalmente no dia não. Falar que ficou feliz, pô? Mais de uma vez. Não foi legal, não", completou Arthur.

Aliados

Scooby é um dos principais aliados do artista no programa, junto do atleta Paulo André e Douglas Silva. Gustavo Marsengo, que entrou pela Casa de Vidro, já fez algumas críticas diretas ao ex-Rebeldes.

Agora, Arthur promete que vai fazer diferente, não deixando passar as atitudes dos amigos. "Mas eu vou fazer diferente do que eu fazia antes. Eu vou chegar e vou te falar isso. Não gostei. Não é que eu não gostei, fiquei chateado. Não esperava", pontuou.