Como vai ser a Prova do Líder de hoje (07/04)? Veja apostas sobre a dinâmica

Nesta quinta-feira (7), acontece mais uma Prova do Líder nesta reta final acelerada do BBB 22. A dinâmica ocorre no mesmo dia do retorno de Arthur Aguiar do Quarto Secreto.

A sequência de acontecimentos no reality promete ser movimentada nesta noite. A programação dos próximos dias de BBB 22 será revelada pelo apresentador Tadeu Schmidt no ao vivo de hoje.

Como vai ser a prova do líder?

O BBB 22 ainda não deu detalhes sobre a Prova do Líder desta quinta-feira. Não se sabe a dinâmica será de resistência, habilidade ou sorte.

Há quem aposte em resistência, que já não aparece no reality há algumas semanas. Na reta final do programa, que acaba no fim do mês, ainda restam 9 brothers.

Vai ter veto na prova do líder?

Nas últimas provas, todos os participantes puderam disputa. No entanto, como a dinâmica não foi revelada, não sabemos se haverá veto.

Que horas começa o BBB 22?

O programa começa às 22h35, pelo horário de Brasília, nesta quinta-feira (7).

Como assistir ao BBB 22?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.