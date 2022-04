Estúdio de Faustão na Band é atingido por princípio de incêndio

O estúdio em que é gravado o programa "Faustão na Band" foi atingido por um princípio de incêndio, na tarde desta quinta-feira (7), segundo a coluna Leo Dias, do Metrópoles. O acidente assustou os funcionários da TV Bandeirantes, em São Paulo, que chamaram profissionais para conter as chamas.

Ainda segundo o portal, o caso aconteceu durante uma manutenção de rotina no estúdio. Em meio aos reparos, um ponto de faísca gerado por uma solta causou o início das chamas e um princípio de incêndio atingiu o local.

Em nota oficial, a emissora detalhou que uma brigada de incêndio chegou ao local e agiu com rapidez. Assim, apesar de as chamas terem se espalhado por uma das cortinas, a situação foi logo controlada.

Ninguém ficou ferido, já que no momento do incidente poucas pessoas estavam no local. Nesta quinta, não havia nenhuma gravação agendada para o estúdio.

Retorno do Faustão

O programa "Faustão na Band", do apresentador Fausto Silva, teve estreia no dia 17 de janeiro deste ano. A atração é transmitida ao vivo no canal de televisão Band e também no site da emissora, com programação de segunda a sexta-feira.

Após 34 anos, Faustão retornou à Band, grupo em que iniciou a carreira na televisão. O novo programa criou quadros, musicais e revelação de talentos.

Formatos que ficaram famosos sob o comando do apresentador como as 'Cassetadas do Faustão', a 'Pizzaria do Faustão', a 'Dança das Feras' e o 'Arquivo Pessoal', também têm espaço na atração.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn